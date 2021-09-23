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Банк «Открытие» увеличил объем планируемого размещения облигаций до 15 млрд рублей ПАО «Банк «ФК Открытие» (AA (RU)/Стабильный — АКРА; ruАA/Стабильный — Эксперт РА; АА+.ru/Стабильный — НКР; BB+/Стабильный — Fitch; Ba2/Стабильный — Moody’s) увеличил объем планируемого размещения облигаций серии БО-П09 с 10 до 15 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона составил 8,02% годовых, что соответствует доходности 8,18% годовых. Книга заявок открыта до 15 часов 21 сентября 2021 г. Планируемая дата размещения — 23 сентября 2021 г. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения составит 100% от номинала. Срок обращения — 3 года, бумаги имеют полугодовые купоны. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение бумаг пройдет на Московской бирже, выпуск облигаций включен в первый уровень листинга. Организаторами выпуска выступят Банк «Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК Регион, Росбанк, МКБ, Совкомбанк. Технический андеррайтер — банк «Открытие». Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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