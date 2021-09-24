Банк «Открытие»: ФРС приготовилась к ужесточению монетарной политики

Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

По итогам сентябрьского заседания ФРС оставила без изменения уровень процентных ставок в коридоре 0,0-0,25% и объемы покупок активов в размере $120 млрд. При этом продолжила ужесточать риторику, анонсировав готовность принять решение о начале сокращения программы покупки активов уже на следующем заседании и повысив ожидания по уровню базовой ставки в 2022-2023 гг. в рамках ежеквартального пересмотра своих прогнозов, приведя их к рыночным, заложенным в котировки производных финансовых инструментов.

ФРС отметила, что в последние месяцы наиболее пострадавшие от пандемии отрасли продолжили восстановление, хотя и замедлили его темпы из-за роста числа заражений коронавирусом. Таким образом влияние последней волны коронавируса в США на экономику оказалось по мнению ФРС незначительным и не препятствовало сохранению позитивной экономической динамики. В результате ФРС заявила, что если восстановление экономики продолжится в соответствии с ее ожиданиями, то решение о начале сокращения покупок активов может быть принято уже в ноябре, а завершения программы можно ожидать в середине следующего года.

В обновленных прогнозах ФРС несколько снизила свои ожидания на 2021 г. вследствие негативного влияния нового всплеска заболеваемости коронавирусом. Так, прогноз роста ВВП на 2021 г. был снижен с 7% до 5,9% г/г, а прогноз по уровню безработицы на конец 2021 г. был ухудшен на 0,3 п.п. до 4,8%. Снижение прогноза по росту ВВП в 2021 г. было частично компенсировано ростом ожиданий на 2022 с 3,3% до 3,8% г/г и на 0,1 п.п. до 2,5% г/г в 2023 г. Также были существенно повышены прогнозы по инфляции на 2021 г., что стало отражением уже свершившегося роста цен. Однако на 2022-2023 прогнозы по инфляции были повышены незначительно — в пределах 0,1 п.п. до уровней 2,2% г/г по индексам PCE и Core PCE.

Несмотря на незначительное изменение долгосрочных экономических прогнозов, изменение ожиданий участников комитета по открытым рынкам ФРС относительно темпов роста процентной ставки оказалось заметным: обновленные медианные ожидания предполагают первое повышение ставки на 0,25 п.п. уже в 2022 г., а медианное значение на конец 2023 г. выросло с 0,6% до 1,0%. В результате новые ожидания ФРС по темпам повышения учетной ставки сравнялись с рыночными, заложенными в котировках на процентные свопы.

Реакция финансовых рынков на итоги заседания оказалась сдержанной, так как рыночные игроки уже заложили в свои ожидания начало сокращения программы QE до конца текущего года. При этом на середину следующего года как время окончания действия программы указывали многие представители ФРС в своих комментариях в августе-сентябре.дей.