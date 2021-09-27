«Фридом Финанс»: Результаты заседания FOMC подстегнули активность «быков»

Аналитики «Фридом Финанс»:

На торгах 23 сентября американские фондовые площадки продолжили демонстрировать положительную динамику. Индекс S&P 500 вырос на 1,21%, до 4449 пунктов. Dow Jones поднялся на 1,48%, Nasdaq прибавил 1,04%. Лучше рынка вновь торговались энергетические компании (+3,41%), сильно выглядели также эмитенты из финансового (+2,50%) и промышленного сектора (+1,55%). В красной зоне закрылись лишь представители отраслей коммунальных услуг (-0,50%) и недвижимости (-0,54%).

· Котировки телекоммуникационной компании BlackBerry (BB: +10,9%) растут на фоне сильного квартального отчета.

· Американский производитель слуховых аппаратов Eargo (EAR: -68,3%) сообщил, что в отношении компании возбуждено уголовное дело Министерством юстиции США в связи с требованиями о страховом возмещении.

· Поставщик кабельного телевидения Altice USA (ATUS: -12,7%) ожидает, что в текущем квартале его клиентская база в сегменте широкополосного доступа сократится на 15–20 тыс.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Деловая активность в США в сентябре росла самыми медленными темпами за весь год. На наш взгляд, это обусловлено ограниченным предложением на фоне пикового спроса и ожиданиями того, что в третьем квартале экономический рост резко замедлится. Кроме того, инвесторы ожидают постепенного сворачивания программы QE, что снизит приток средств от правительства. Индекс деловой активности в сфере услуг, согласно опросу Markit, упал до минимального за 14 месяцев значения: с 55,1 в августе до 54,4 в сентябре. Индекс деловой активности в производственной сфере в текущем месяце снизился до 60,5 по сравнению с 61,1 в августе.

Министерство труда вторую неделю подряд сообщает о еженедельном увеличении количества обращений за пособием по безработице. Среди потенциальных причин роста указываются лесные пожары в Калифорнии, а также последствия урагана «Ида», обусловившие приостановку оффшорной добычи нефти в США. Влияние штамма «дельта» при этом не выглядит значимым. Следует отметить, что, несмотря на рост количества обращений за пособием, рынок труда демонстрирует постепенно восстановление.

· Азиатские фондовые площадки показали смешенную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 1,66%, китайский CSI 300 снизился на 0,08%, а японский Nikkei 225 вырос на 2,06%. EuroStoxx 50 корректируется на 0,76%.

· Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,34%. Цена на фьючерс Brent превышает $77 за баррель. Золото снижается до отметки $1747 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4410–4460 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству продаж новых домов в США в августе. Ожидается рост показателя до 710 тыс. по сравнению с 708 тыс. месяцем ранее.

Индекс настроений от Freedom Finance растет до 60 пунктов, отражая усиление оптимизма после обнародования результатов заседания FOMC.

Накануне индекс S&P 500 протестировал область сопротивления вблизи 4400 пунктов и отскочил наверх, оказавшись выше 50-дневной скользящей средней и улучшив свои перспективы. RSI вырос до нейтрального уровня и находится около 50, указывая на равновесие сил «быков» и «медведей».