Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «Экспобанк» объемом 5 млрд руб.

23 сентября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций АО «Экспобанк» серии 001Р-01 со сроком обращения 3 года, купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 8,95-9,05% годовых. В ходе букбилдинга ставка купона была установлена 9%, объем выпуска составил 5 млрд рублей. Высокий интерес к выпуску проявили банки и розничные инвесторы.

«Экспобанк – один из наиболее динамично развивающихся частных банков, который стабильно демонстрирует высокие показатели рентабельности всех бизнес направлений. Интерес инвесторов к облигациям также стабильно растет и текущий выпуск размещен уже в размере 5 млрд рублей. Мы рады возможности уже в третий раз представлять интересы Экспобанка на рынке капитала и считаем облигации данного эмитента привлекательными для приобретения на вторичном рынке», – прокомментировал начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка прокомментировал Юрий Новиков.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится 28 сентября 2021 года.

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций совместно с рядом других крупнейших российских банков и инвестиционных компаний. Банк сотрудничает с Экспобанком на рынке капитала – ранее Россельхозбанк выступил организатором двух размещений облигаций компании совокупным объемом 5 млрд рублей.