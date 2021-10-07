ИАЦ «Альпари»: Рынок решил зафиксировать прибыль

Отечественный рынок ценных бумаг в среду ушел в минус. Эти продажи — легкая фиксация прибыли на максимумах и не более того. Понятно, что когда рынок в покупательской агонии гонит котировки все выше и выше, не оглядываясь на фундамент и набранную высоту, точка невозврата становится ближе. Однако если текущая фиксация прибыли будет результативной, а за ней последует логическая пауза на поиск реальных поводов для возобновления покупок, вес окажется гораздо проще.

Индекс МосБиржи сполз к 4182 пунктам — это все равно очень высоко, есть потенциал для коррекции еще на 2-4% безболезненно. Индекс РТС отступил к 1818 пунктам и может колебаться в пределах 1800-1840 пунктов.

Акции «ПИКа» сегодня отыгрывают часть вчерашнего провала. На инвесторов по-прежнему давит информация о вторичном размещении ценных бумаг, но сам факт SPO в долгосрочной перспективе вполне позитивен для эмитента. Акции стабилизировались около 1272 руб. и могут восстановиться, при наличии конъюнктуры, к 1350 руб.

В плюсе бумаги «Северстали», хотя акции металлургов в последнее время выглядят слабо. Пока власти будут терзать вопрос с НДПИ для металлургического сектора, спокойствия тут не будет. Акции накануне касались «дна» на уровне 1430 руб., теперь восстанавливаются и могут дотянуться к 1550 руб.

В минусе сегодня фавориты предыдущих сессий — бумаги нефтегазовых компаний, от «Лукойла» до «Роснефти» и «Новатэка». Бумаги «Газпрома», кстати, сегодня успели обновить очередной максимум на уровне 397 руб., планка в 400 руб. была совсем близко, но котировки откатились ниже. Несмотря на сегодняшнюю фиксацию прибыли, долгосрочный тренд тут однозначно восходящий.

Доллар США консолидируется около 72,38 руб. и может балансировать в пределах 72,10-73,00 руб. Есть определенный технический шанс на скольжение доллара к 71,40, но в моменте он небольшой. Евро стоит 83,56 руб. и может колебаться в рамках 83,50-84,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»