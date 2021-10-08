ИАЦ «Альпари»: «Быки» вернулись с новыми силами

Индекс МосБиржи вырос в четверг к 4224 пунктам и может торговаться в ближайшее время в пределах 4180-4250 пунктах. Индекс РТС поднялся к 1852 пунктам и способен колебаться в диапазоне 1830-1860 пунктов.

Акции «Акрона» сегодня выглядят очень симпатично с приростом к новому максимуму на 8330 руб. Для этого есть вполне прозаичный повод: бумаги сегодня торгуются последний день с дивидендами. Это значит, что в следующие дней пять мы увидим снижение на 5-10%.

Неплохо выглядят акции «М.Видео» и «НорНикеля». В плюсе и расписки TCS, которые тянутся к 7250 руб., развивая локальный восходящий тренд.

Акции «Газпрома» в четверг продолжают коррекцию после обновления накануне пика на уровне 397 руб. До знакового рубежа в 400 руб. бумага так и не дошла, но после отката рынок точно вернется к штурму этой цели.

Под давлением держатся акции «Сургутнефтегаза», «Новатэка» и «Газпром нефти» на фоне коррекции в ценах на нефть.

С рублем сегодня происходит что-то совершенно потрясающее. Доллар США к вечеру падает к 71,82 руб., техническая картина не исключает провала к 71,40 руб. Весомых поводов для этого как будто и нет. Но здесь складывается ощущение, что толпа бежит в одни ворота, и чем быстрее она двигается, тем больше участников к ней присоединяется. Евро стоит 83,12 руб. и может колебаться в пределах 82,70-84,00 руб.

Рынок акций США открыл торги четверга бурными покупками, в фокусе внимания - тема с «потолком» госдолга. Как сообщил сенатор МакКоннел, республиканцы не станут препятствовать принятию решений по госдолгу, что значительно облегчает процессы согласования.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»