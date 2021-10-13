«Фридом Финанс»: В ожидании сезона отчетности

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 11 октября на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,69%, до 4361 пункта. Dow Jones потерял 0,72%, Nasdaq просел на 0,64%. Позитивную динамику продемонстрировали лишь сектор недвижимости (+0,17%) и сырьевые компании (+0,03%). Аутсайдерами стали коммуникационные (-1,45%), коммунальные (-1,34%) и финансовые компании (-1,01%). Акции Aspen Technology (AZPN: +12,3%) выросли после сообщения об объединении с Emerson в рамках сделки на сумму около $11 млрд, что предполагает премию в 13% по сравнению с ценой закрытия пятницы. Авиакомпания Southwest Airlines (LUV: - 4,2%) отменила более 2 тыс. рейсов в выходные и 300 в понедельник, ссылаясь на плохую погоду, проблемы управления воздушным движением и нехватку персонала. Производитель автомобильных комплектующих Aptiv (APTV: -3%) снижает годовой прогноз продаж из-за нехватки чипов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Общая конъюнктура рынка практически не изменилась: продолжающееся восстановление экономики, устойчивая прибыль компаний и поддерживающая денежно-кредитную политика уравновешивают негативные настроения, связанные с опасениями стагфляции, текущими проблемами в цепочках поставок, завышенными оценками стоимости компаний, растущими ставками трежерис и удорожанием энергоносителей. На текущий момент на рынке отсутствуют значимые катализаторы, которые могли бы однозначно определить направление движения котировок, при этом тенденция к снижению в целом преобладает.

Инвесторы ожидают публикации важных макроданных (CPI за сентябрь и отчета о розничных продажах), а также начала сезона отчетности за третий квартал, который откроют представители финансового сектора 13 октября. Консенсус предполагает, что рост прибыли в текущем квартале замедлится по сравнению с пиковыми значениями предыдущего отчетного периода. Сбои в цепочках поставок и давление на маржинальность, согласно ожиданиям рынка, станут наиболее важными элементами предстоящих отчетов.

Азиатские фондовые площадки закрылись в минусе. Японский Nikkei 225 потерял 0,94%, китайский CSI 300 снизился на 1,06%, гонконгский Hang Seng просел на 1,43%. С начала текущей сессии EuroStoxx 50 теряет 0,73%. Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,61%. Цена на фьючерс Brent находится около отметки $84 за баррель. Золото торгуется на уровне $1754 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4380 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству открытых вакансий в США в августе. Консенсус предполагает рост на 29 тыс., до 10,963 млн.

Индекс настроений от Freedom Finance незначительно сократился до 59, отражая текущую рыночную тенденцию к снижению на фоне отсутствия значимых катализаторов.

S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде ниже уровня 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI демонстрируют краткосрочную «бычью» дивергенцию. В ближайшее время S&P 500 может пытаться преодолеть уровень 50-дневной средней, что станет сигналом к возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка расположена на уровне 4300 пунктов.