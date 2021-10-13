ИАЦ «Альпари»: VK станет «зонтичным» брендом

Переименование холдинговой компании Mail.ru может быть связано с намерениями сделать бренд VK «зонтичным», то есть распространить этот бренд на все или, в данном случае, на большинство продуктов группы. Это позволит ещё больше повысить узнаваемость бренда VK.

Напомним, что у социальной сети Vkontakte, которая и дала название бренду VK, по данным Mediascope, 73 млн пользователей в месяц, при этом ежедневно соцсеть посещает около половины пользователей Рунета. В среднесрочном аспекте, вероятно, такая стратегия позволит группе увеличить число пользователей и, соответственно, рекламные доходы.

Бумаги группы Mail.ru на Московской Бирже растут сегодня на 1,66% на фоне снижения индекса МосБиржи на 0,33%.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»