ИАЦ «Альпари»: VK станет «зонтичным» брендом

Переименование холдинговой компании Mail.ru может быть связано с намерениями сделать бренд VK «зонтичным», то есть распространить этот бренд на все или, в данном случае, на большинство продуктов группы. Это позволит ещё больше повысить узнаваемость бренда VK.
Напомним, что у социальной сети Vkontakte, которая и дала название бренду VK, по данным Mediascope, 73 млн пользователей в месяц, при этом ежедневно соцсеть посещает около половины пользователей Рунета. В среднесрочном аспекте, вероятно, такая стратегия позволит группе увеличить число пользователей и, соответственно, рекламные доходы.
Бумаги группы Mail.ru на Московской Бирже растут сегодня на 1,66% на фоне снижения индекса МосБиржи на 0,33%.
Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»
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