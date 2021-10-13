«Фридом Финанс»: Драйверы роста пока в дефиците

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 12 октября на американских фондовых площадках завершились в красной зоне, где котировки остаются третий день подряд. Индекс S&P 500 опустился на 0,24%, до 4351 пункта. Dow Jones потерял 0,34%, Nasdaq снизился на 0,14%. Позитивную динамику продемонстрировали сектора недвижимости (+1,34%), потребительских товаров (+0,68%), коммунальные компании (+0,66%) и производители материалов (+0,14%). Лидером снижения стал сектор коммуникаций (-1,05%).

Credit Suisse обновил прогноз для акций MGM Resorts (MGM: +9,6%), присвоив им рейтинг «выше рынка» и отметив среди сильных сторон улучшенную структуру капитала и недооцененную платформу MGM для ставок на спорт.

Cowen повысил прогноз для акций Airbnb (ABNB: +3,7%) до «выше рынка», указав на устойчивость тенденции к переходу потребителей к альтернативным способам аренды жилья.

Qualcomm Inc (QCOM: -1,59%) анонсировала новую программу выкупа акций на сумму $10 млрд.

Фондовые индексы США демонстрируют негативную динамику третий день подряд. Акции падают на фоне опасений по поводу инфляции. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии множества важных событий и публикаций. Среди наиболее ожидаемых — релизы данных сентябрьского индекса потребительских цен и протоколов сентябрьского заседания ФРС. В фокусе внимания неофициальное начало сезона отчетности за третий квартал, которое ознаменует собой публикация результатов JPMorgan (JPM) до начала основной сессии 13 октября.

Впервые за последние четыре квартала рынок не дает оптимистичных прогнозов в отношении отчетов компаний, входящих в S&P 500. Предполагается, что пик роста прибылей пройден в предыдущем квартале и по итогам июля-сентября показатель продемонстрирует замедление. Между тем эти ожидания, возможно, уже заложены в котировки. Стоит обратить внимание на предупреждение Международного валютного фонда о том, что сокращение объемов поддержки со стороны центральных банков может оказать значимое давление на фондовый рынок и спровоцировать распродажи. Кроме того, МВФ видит в потенциальном сворачивании стимулов угрозу для цен на жилье.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Японский Nikkei снизился на 0,32%, гонконгский Hang Seng остался у нулевых отметок, а китайский CSI 300 прибавил 1,15%. EuroStoxx 50 растет на 0,55%.

Доходность 10-летних трежерис опустилась до 1,58%. Фьючерс на Brent торгуется у $83,5 за баррель, золото колеблется у отметки $1758 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4320–4370 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные индекса потребительских цен. Консенсус предполагает, что он останется на августовском уровне 5,3%, вблизи многолетних максимумов.

Сезон квартальной отчетности в финансовом секторе откроет JPMorgan Chase (JPM). Консенсус предполагает рост EPS банка до $3 (+2,7% г/г) при снижении выручки на 0,5%, до $29,79 млрд. Не исключено, что давление на чистый процентный доход эмитента сохранится ввиду недостаточно активного роста объемов кредитования и сохраняющегося неблагоприятного влияния переизбытка рыночной ликвидности на чистую процентную маржу. Однако ожидаемое повышение ставок позволит финансовым организациям, в том числе JPM, в дальнейшем успешно развивать это направление бизнеса. Указанные негативные факторы могут быть смягчены за счет увеличения комиссионных доходов, высвобождения резервов и мягких требований к качеству активов.

Индекс настроений от Freedom Finance остался на уровне 59, отражая отсутствие значимых катализаторов роста.

S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде ниже 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI демонстрируют краткосрочную «бычью» дивергенцию. В ближайшее время S&P 500 может пытаться преодолеть уровень 50-дневной средней, что станет сигналом к возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка расположена на отметке 4300 пунктов.