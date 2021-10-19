ИАЦ «Альпари»: Рынок начал неделю в сомнениях

Отечественный фондовый рынок в понедельник не нашел в себе сил продолжать покупать, хотя поводов для масштабных продаж не появилось. Индекс МосБиржи консолидируется около 4244 пунктов и может двигаться в диапазоне 4220-4250 пунктов. Индекс РТС отступил к 1874 пунктам и готов торговаться в пределах 1865-1880 пунктов.

Все внимание по-прежнему приковано к тому, что происходит на сырьевой площадке, а она во второй половине дня тоже слегка в «красном». Очень похоже на то, что рынок собирается с силами, чтобы перепрыгнуть магические $86 за баррель Brent.

В плюсе сегодня остались акции металлургов, от «Мечела» до «Распадской» и «НЛМК». На этой неделе выходит большое количество статистики по промышленному производству в мире и она, скорее всего, будет положительной, так как спрос на сырье высокий и остается катким же. Акции «ММК» выглядят лучше рынка после трех сессий снижения, но пока заключены в боковой диапазон 67,14-72,80 руб.

Под давлением торгуются бумаги «Сбербанка», которые развивают коррекционное снижение после ралли ранее. Около 363 руб. акции могут притормозить падение, но не факт, что здесь же оно и остановится: ближайшая значимая поддержка стоит только на 350 руб.

Доллар США сегодня неплохо выглядит в валютной секции в паре с рублем - робкие попытки выкупить довольно глубокое снижение пары доллар/рубль на нейтральном внешнем фоне и в начале налогового периода могут быть вполне явным сигналом к тому, что бакс действительно перепродан. Доллар может подняться к 71,35 руб., важно закрепиться над 71,50, чтобы продолжать рост, но с этим пока все очень зыбко. Евро торгуется по 82,73 руб. и способен двигаться внутри границ 82-83 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»