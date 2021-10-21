ПСБ: Пока цены на нефть Brent будут оставаться на высоких уровнях. Сегодня ориентируемся на 85-86 долл./барр.
Пока цены на нефть Brent будут оставаться на высоких уровнях. Сегодня ориентируемся на 85-86 долл./барр. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Цены на нефть Brent не смогли реализовать попытки снижения в среду, под конец дня вернувшись выше 85 долл./барр. Статистика от Минэнерго США показала, что запасы сырой нефти сократились на символические 0,4 млн барр., тогда как запасы бензинов снизились на 5,4 млн барр., а дистиллятов – на 3,9 млн барр., заметно превысив ожидания. Поставки нефтепродуктов, отражающие спрос, остались на довольно высоком уровне – 20,9 млн барр./день. Пока намерения КНР ограничить рост цен на энергоносители мало сказываются на нефтяных котировках. Полагаем, что пока рыночный сантимент крепкий, цены на нефть Brent будут оставаться на высоких уровнях. Сегодня ориентируемся на 85-86 долл./барр.
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