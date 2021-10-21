«Фридом Финанс»: S&P 500 по-прежнему на высоте

Аналитики «Фридом Финанс»:



Торги 20 октября на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,37%, до 4536 пунктов, Nasdaq опустился на несущественные 0,05%, а Dow Jones прибавил 0,43%. Лидерами роста были сектора коммунальных услуг (+1,56%), недвижимости (+1,55%) и здравоохранения (+1,45%). Наибольшее снижение показали бумаги технологических компаний (-0,29%).

Pinterest (PINS: +12,8%), по данным Bloomberg, ведет переговоры о продаже холдингу PayPal (PYPL: -4,9%) по $70 за акцию.

Abbott Labs (ABT: +3,3%) успешно отчиталась за третий квартал: выручка и прибыль фармгиганта превысили консенсус аналитиков.

Baker Hughes (BKR: -5,7%) представил неоднозначные квартальные результаты: выручка сократилась, а FCF оказался выше ожиданий.

Индекс S&P 500 завершил шестую сессию подряд в плюсе, подойдя вплотную к историческому максимуму. Акции «стоимости» пользовались более высоким спросом у покупателей, чем акции «роста».

Wall Street Journal пишет, что сенатор от Аризоны Кирстен Синема выступает против повышения налогов для предприятий и физических лиц с высокими доходами, а также для прироста капитала. Кроме того, стало известно, что демократическая фракция Конгресса работает над оптимизацией программы стимулирования экономики, планируется сократить финансирование этого проекта до $1,7–1,9 трлн.

Представитель руководства ФРС Рэндал Кворлс заявил, что не стоит торопиться с решением о повышении ставок, но отметил, что инфляционный риск имеет тенденцию к росту.

Азиатские фондовые площадки завершили сессию 20 октября главным образом в минусе. Японский Nikkei 225 упал на 1,87%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,86%, а китайский CSI 300 повысился на 0,36%. EuroStoxx 50 с открытия теряет 0,46%.

Доходность 10-летних трежерис держится на отметке 1,64%. Цена на фьючерс Brent превышает $85,8 за баррель. Золото растет до $1784 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4500–4540 пунктов.

Сегодня выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке в США за сентябрь (прогноз: 6,09 млн против 5,88 млн в августе), а также еженедельный отчет о числе первичных заявок на пособие по безработице (прогноз: рост до 300 тыс. с предыдущего значения 293 тыс.).

Отчеты

Отчетность за третий квартал опубликует Intel (INTC). Согласно консенсусу Factset, выручка non-GAAP (за вычетом проданного сегмента памяти) у корпорации снизится на 0,5%, до $18,24 млрд, разводненная EPS non-GAAP составит $1,11, показав околонулевую

динамику. Общерыночные ожидания менее оптимистичны, чем прогноз менеджмента Intel, который предполагает рост выручки non-GAAP на 5% при повышении EPS non-GAAP на 2%.

В фокусе внимания инвесторов будут данные по продажам чипов в потребительском сегменте. Последние тесты сигнализируют о более высокой, чем у аналогов AMD, производительности чипов Intel для ПК. Ожидается, что менеджмент конкретизирует информацию о сроках продаж GPU и серверных Sapphire Rapids, а также об объемах инвестиций в создание двух производственных площадок в Европе. Мы сохраняем осторожный прогноз в отношении акций Intel, оценивая стабилизацию в пользовательском сегменте как временное явление. Задержки вывода на рынок решений для серверного сегмента продолжают оказывать давление на позиции эмитента.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на отметке в 58 пунктов.

S&P 500 находится вблизи исторического максимума. Индикатор MACD сигнализирует о сильных позициях «быков», а RSI приближается к зоне перекупленности, хотя и сохраняет некоторый потенциал роста. Индекс широкого рынка стремится к верхней границе восходящего канала, однако позитивный импульс постепенно угасает. Это дает основание ожидать краткосрочную коррекцию к ближайшему уровню поддержки в области 50-дневной скользящей средней.