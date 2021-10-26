ПСБ: Финансовые результаты ПАО ММК за 3 кв. 2021 г

ММК представил ожидаемо слабые финансовые результаты по итогам 3 квартала 2021 года. Рост продаж на экспорт с более длинными сроками поставки на фоне замедления спроса в России выступил ключевым драйвером падения финансовых показателей. Так, выручка компании сократилась на 6,9% кв/кв, до 3 031 млн долл., EBITDA упала на 19% кв/кв, до 1 157 млн долл., а чистая прибыль на 20,6% кв/кв, до 819 млн долл. Тем не менее, отметим, что за 9М 2021 г. ММК показал рекордные результаты на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на глобальных рынках стали. Так, выручка компании увеличилась на 86,9% г/г, до 8 471 млн долл., EBITDA взлетела более чем в 3 раза г/г, до 3 318 млн долл., чистая прибыль компании выросла почти в 8 раз до 2 327 млн долл., а свободный денежный поток увеличился 2,5 раза г/г, до 1 079 млн долл. Совет директоров по результатам 3 кв. 2021 г рекомендовал выплатить дивиденды на уровне 100% от свободного денежного потока (2,6 рубля на акцию, что при текущих котировках эквивалентно 4% доходности). По нашим оценкам, накопленная дивидендная доходность по итогам 2021 года может достичь 10%. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании, повышая оценку справедливой цены до 89 руб.

Группа ММК продемонстрировала сокращение по всем ключевым финансовым показателям кв/кв, что было ожидаемо исходя из операционных результатов, опубликованных ранее. Объемы производства листового проката сократились на 18,4% кв/кв, до 1 255 тыс т., а общее производство стали – на 0,3%, до 3 390 тыс. тонн. В то же время себестоимость тонны сляба увеличилась на 11,8% кв/кв, до 437 тыс. тонн. Введение временных экспортных пошлин в начале августа наряду с замедлением деловой активности на внутреннем рынке привели к понижательному ценовому тренду на рынке металлопроката России, где компания является одним из ключевых игроков.

Выручка ММК в 3 кв. 2021 г. упала на 6,9% кв/кв в связи с сокращением объемов продаж. Однако отметим, что частично падение было нивелировано сохраняющимися высоким ценами на сталелитейную продукцию, а также активным наращиванием выручки Турецким активом компании (+39,8% кв/кв, до 330 млн долл.). За 9М 2021г актив принес компании 732 млн долл., что в 2 раза больше чем за 9М 2020г.

EBITDA сократилась на 19,0% кв/кв – до 1,157 млн долл. вслед за выручкой, а также внедренными экспортными пошлинами. Тем не менее, данный показатель относительно прошлого года вырос более чем в 3 раза, до 3 318 млн долл., что является рекордным значением для компании. Также отметим, что компания, в силу регуляторных ограничений, взяла вектор на экспорт, а именно Европу, сокращая реализацию в России, что также помогло избежать более серьезных потерь. По оценкам предприятия, в 3 квартале положительный эффект на прибыльность Группы ММК оказала реализация программы повышения операционной эффективности и оптимизации затрат в рамках обновленных стратегических инициатив. Позволило частично отыграть потери и ралли на рынке угля, что отразилось на росте EBITDA по реализации от угольного концентрата (+106,7% кв/кв, до 62 млн долл.)

Чистая прибыль ММК упала за квартал на 20,6% – до 819 млн долл. Рентабельность по чистой прибыли в свою очередь сократилась до 27,0% вследствие снижения показателей прибыльности, что является одним из самых низких значений в отрасли.

Капитальные вложения ММК сократились на 23% кв/кв, отражая сокращение реализации инвестиционных проектов согласно графику Группы. Отметим, что определенное влияние оказал и рост себестоимости сырья (+11,8% кв/кв, до 437 долл./т.) на фоне роста стоимости сырьевой корзины.

Свободный денежный поток (FCF) по сравнению со 2 кв. 2021 г. сократился на 25% кв/кв с 545 до 409 млн долл. Тем не менее, ММК стабильно выплачивает 100% FCF.

Чистыи долг ММК по итогам 3 кв. 2021 года составил 141 млн долл., а долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) находится практически на нулевом уровне (0,04х), что является одним из самых низких показателеи не только среди российских компаний, но и мировых, обеспечивая ММК существенный запас прочности для успешной реализации заявленной стратегии по дивидендам.

Мы оцениваем результаты компании как умеренно-позитивные и отдельно отмечаем рекомендацию совета директоров по дивидендам за 3 кв., которые могут составить 2,663 руб./акцию, что при текущих котировках соответствует 4,0% доходности. Доходность по итогам года может достичь 10%. Если учесть переоценку НДПИ и вводимые акцизы, которые отразятся на финансовых результатах сталеваров в 2022 году, мы оцениваем возможные потери ММК как наиболее низкие в индустрии, а компанию – как одну из самых недооцененных среди глобальных сталелитейщиков. Мы акцентируем особое вниманием на турецком активе компании, который может выступить в ближайшем будущем основным локомотивом масштабирования предприятия.

Мы позитивно смотрим на ММК, сохраняя наш целевой показатель в 89 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»