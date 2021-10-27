«Фридом Финанс»: В центре внимания новости корпораций

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:



В ходе сессии 26 октября торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Фармсинтеза (+7,69%), в аутсайдерах оказались бумаги Русгрейн (-8,40%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 69–70.

НОВАТЭК (-1,35%) представит результаты за третий квартал. Консенсус закладывает выручку на уровне 283 млрд руб., EBITDA — в объеме 86 млрд руб. с маржей 30%, а прибыль — в размере 100 млрд руб. Прогноз по дивидендам: 21 руб. на акцию. Усредненная цель по бумаге: 2030 руб.

ВТБ (-0,56%) отчитается за июль-сентябрь. Общерыночные ожидания предполагают прибыль в размере 83,5 млрд руб. при прогнозе по итогам года в диапазоне 240–260 млрд руб. Консенсусный таргет по акциям: 0,057 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе квартальная отчетность и IPO Softline. Листинг на бирже получила компания Делимобиль. Прогноз для пары USD/RUB: 69,50–70,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 4200–4250 пунктов.