«Открытие»: Сбербанк выполнит цель 1 трлн прибыли в текущем году

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Сбербанк выполнит цель 1 трлн прибыли в текущем году

Внешнюю ситуацию нельзя назвать абсолютно негативной, но у российского рынка есть свой собственный повод для пессимизма. Инфляция к 25 октября ускорилась до 7,97% годовых, что предполагает дальнейшее повышение ставки ЦБ РФ. При более высоких ставках рынок будет вынужден соотносить перспективы акций с доходностью облигаций. Впрочем, из внешнего негатива также выделим нефть. После восьми недель роста Brent готова скорректироваться к более низким уровням. Снижаются цены на газ и уголь, что также сократит востребованность нефти в качестве топливной альтернативы.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4176,89 п. (-1,24%), а индекс РТС - 1869,35 п. (-1,16%).

· Наиболее акцентированное снижение в секторе нефти и газа на фоне падающих цен на уголь, нефть и газ. Также в сильном минусе сектор транспорта из-за возможных потерь на фоне нерабочих дней в РФ, которые предполагают резкое снижение социальной мобильности. Сектор финансов теряет более 1,4%. На фоне роста инфляции до 7,97% повышаются доходности ОФЗ, что вынудит банки провести негативную переоценку активов. В сентябре подобная переоценка снизила прибыль банковского сектора на 20%. День насыщен корпоративными новостями, о которых стоит вспомнить, хотя бы в кратком виде.

· Сбербанк в третьем квартале 2021 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 28,3% - до 348,3 млрд рублей по сравнению с 271,4 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль за 9 месяцев 2021 года выросла в 1,8 раза - до 978,1 млрд рублей по сравнению с 558,6 млрд рублей прибыли за январь-сентябрь 2020 года. Рентабельность капитала Сбербанка за 9 месяцев 2021 года составила 25,8%, за III квартал - 26,8%.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Уже за по итогам 9 месяцев Сбербанк заработал почти 1 трлн руб. на уровне чистой прибыли, так что итоговый результат по году, видимо, будет более 1,2 трлн руб. Это предполагает дивиденд в размере 26,6 руб. на акцию каждого типа. При этом, отметим, что в III квартале Сбербанк получил существенную разовую прибавку к прибыли в размере 65 млрд руб. от прекращенной деятельности в связи с продажей группы "Евроцемент". В противном случае с точки зрения прибыли прошедший квартал оказался бы самым слабым в текущем году из-за резкого роста операционных расходов группы, связанных в том числе с пересмотром заработной платы сотрудников. «Нефинансовый бизнес» Сбера по-прежнему генерирует значительные убытки даже на уровне EBITDA, несмотря на впечатляющий рост оборотов.

· «Полюс» в III квартале 2021 года произвел 770 тыс. унций золота. Это примерно соответствует аналогичному периоду прошлого года, хотя на 15% больше результата II квартала текущего. Выручка "Полюса" в III квартале составила $1,383 млрд, что на 4% меньше результата аналогичного периода прошлого года, но на 12% больше, чем в апреле-июне текущего. Компания реализовала 776 тыс. унций золота при расчетной средневзвешенной цене реализации $1787 за унцию. Общий долг золотодобытчика за квартал сократился на 7%, до $3,625 млрд, чистый долг - на 18%, до $1,95 млрд. Производство "Полюса" по итогам 9 месяцев снизилось на 1% к аналогичному периоду прошлого года и составило 2,033 млн унций. Прогноз "Полюса" по производству на 2021 год остается прежним - около 2,7 млн унций.

· Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексея Павлова: Операционные результаты «Полюса» ожидаемо не преподнесли сюрпризов. Резкий рост производства в III квартале к предыдущему периоду характерен для компании и связан с сезонностью. В целом по итогам 2021 года цифры также не претерпят существенных изменений по сравнению с прошлогодними данными. Да и в принципе, до запуска Сухого лога в 2027 году ,значительного роста объемов добычи на имеющемся портфеле проектов «Полюс» не прогнозирует.

· «Магнит» увеличил общую выручку в III квартале на 27,7% до 489,3 млрд рублей. Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 8,6% при росте среднего чека на 8,3%. За 9 месяцев общая выручка выросла на 14,5% до 1,277 трлн рублей. Компания также подтвердила прогноз открытия 2000 новых магазинов в 2021 году.

· Выручка «Газпром нефти» за 9 месяцев по РСБУ увеличилась на 71,7% до 1,882 трлн рублей. Чистая прибыль возросла в 2,6 раза до 274 млрд рублей.

· Совокупная сегментная выручка VK Group по МСФО выросла за 9 месяцев на 21% до 88,699 млрд рублей. Рост в III квартале 19% до 30,418 млрд рублей. Рост EBITDA на 8% до 21,159 млрд рублей, а в III квартале на 28%.

· «Русгидро» сообщает о рекордной прибыли и EBITDA по РСБУ за девять месяцев. Чистая прибыль выросла на 3% до 43,9 млрд рублей при росте выручки на 9% до 114,7 млрд рублей.

· И, наконец, немного статистики Московской Биржи. Число розничных инвесторов на Московской Биржи выросло до 15 млн, о чём сообщил управляющий директор "Московской биржи" Игорь Марич в ходе Уральской конференции НАУФОР.

ЦБ РФ задумался о налоговых льготах для инвесторов в облигации

Рубль корректировал свои потери, которые он понёс накануне. Ускорение инфляции почти до 8% может быть негативным фактором в краткосрочной перспективе. Однако в будущем обещает ещё более высокую ставку ЦБ РФ и потенциальное ралли ОФЗ при замедлении роста цен.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5840 рублей.

· Ставки MosPrime выросли до 7,59% на день, остались на уровне 7,73% на неделю и снизились до 8,0% на месяц.

· Центробанк РФ вновь задумывается о стимулировании инвестиций в долгосрочные долговые бумаги. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в ходе Уральской конференции НАУФОР сообщил, что ЦБ РФ подумает над налоговыми преференциями для стимулирования вложений в российские ценные бумаги. При потенциальной доходности ОФЗ выше 8,0% подобный шаг регулятора может существенно увеличить приток средств розничных инвесторов в облигации за счёт сокращения вложений в акции.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY – 93,87 (+0,08%),

· EUR-USD - $1,159 (-0,07%),

· GBP-USD - $1,374 (-0,01%),

· USD-JPY – 113,61 (-0,18%),

· USD-RUB – 70,40 (-0,35%),

· EUR-RUB – 81,61 (-0,38%).

Европейские автомобилестроители продолжают испытывать проблемы с поставками микросхем

Европейский Центральный Банк пока не стал менять что-либо в своей денежной политике. Однако всё внимание инвесторов будет направлено на пресс-конференцию председателя Кристин Лагард. Вероятно, что европейский регулятор всё же займёт более жёсткую позицию по будущим мерам против разгоняющейся инфляции.

· Акции автомобилестроительной Volkswagen теряли более 3%. Компания отчиталась хуже ожиданий по прибыли, а также ухудшила прогноз на финансовый год из-за продолжающегося дефицита компонентов. Одновременно Stellantis снижает свой прогноз по выпуску автомобилей в текущем квартале на 30% также из-за дефицита микросхем.

· Энергетическая компания Royal Dutch Shell неожиданно отчиталась хуже ожиданий по прибыли, что привело к падению акций компании на 3%.

· Авиастроительная Airbus пока не испытывает проблем с дефицитом микросхем, что позволило компании улучшить прогноз финансовых показателей на текущий квартал. Lloyds Banking Group также отчиталась лучше прогнозов.

· Безработица в Германии осталась на уровне 5,4% в октябре. Оценка делового и потребительского доверия в еврозоне выросла до 118,6 п. в октябре с 117,8 п. вместо ожидаемого падения до 116,9 п. Индекс делового климата повысился до 1,76 п. с 1,71 п.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7228,39 п. (-0,34%),

· DAX - 15665,79 п. (-0,25%),

· CAC 40 - 6784,26 п. (+0,46%).

Вспышки коронавируса в Китае, РФ и Восточной Европе вновь напоминают об ослаблении нефтяного спроса

· На сырьевом рынке без особых перемен по сравнению с утренними часами. Промышленные металлы сохраняют рост, восстанавливая позиции после распродаж в предыдущие дни. Нефть дешевеет, реагируя на рост запасов в США, а также на снижение цен угля и газа в Китае и Европе.

· Дополнительным негативом для нефти стали новости по коронавирусу. В Пекине число случаев заражения достигло максимума за 8 месяцев. В России объявлены нерабочие дни вплоть до 7 ноября. Также ухудшается ситуация в Восточной Европе.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $82,85 (-1,22%),

· WTI - $81,57 (-1,32%),

· Алюминий - $2727,5 (+1,55%),

· Золото - $1804,6 (+0,32%),

· Медь - $9756,59 (+0,82%),

· Никель - $19650 (+1,23%).

ВВП США в III квартале замедлил рост больше ожиданий

Рост американского ВВП в III квартале замедлился до 2,0%, что оказалось хуже прогнозов. Число первичных обращений за пособием по безработице упало до 281 тыс. на прошлой неделе. Базовые цены личного потребления замедлили рост в III квартале до 4,5% с 6,1% в II квартале.

· После выхода статистики фьючерсы на основные индексы США немного ускорили рост от 0,2% в Dow Jones до 0,5% в NASDAQ.

· Автомобилестроитель Ford Motor не только отчитался лучше прогнозов, но также собирается вернуться к выплате дивидендов. Также сильные отчёты опубликовали производитель горной и строительной техники Caterpillar и фармацевтическая Merck. После закрытия торгов отчитаются Amazon и Apple.

· Вероятно, что чуть слабая статистика по ВВП и сильные отчёты корпораций позволят американскому рынку вернуть потерянные накануне позиции.

· Одновременно проходит пресс-конференция председателя ЕЦБ Кристин Лагард. Она говорит о том, что влияние пандемии на европейскую экономику снижается. Восстановление проходит хорошими темпами, но в последнее время оно замедлилось. Дефицит поставок продолжает сдерживать восстановление производства. Как минимум, Лагард не торопится становиться «ястребом» на фоне ускоряющейся инфляции.