ПСБ: В начале прошлой недели цены на алюминий достигли отметки в 3 299 долларов за тонну

Тем самым обновив 13-летний максимум. На текущий момент стоимость металла упала более чем на 16%. Мы связываем такую динамику цен на алюминий с падением стоимости угля в Китае. По нашим оценкам, стоимость алюминия может локально вырасти, но имеет все шансы к концу года снизиться до уровня 2 500 долл./т., однако ряд фундаментальных факторов окажут поддержку ценам на металл. На фоне высокой корреляции стоимости алюминия и акций РУСАЛа в последнее время, бумаги компании могут закрепиться в диапазоне 70 – 75 рублей.

Китай является лидером по производству промышленных металлов. На долю Поднебесной приходится свыше 57% всего производства алюминия. Выплавка требует большого количества электроэнергии, для изготовления 1 тонны металла требуется 14 мегаватт-часов электричества. Китайские производители предпочитают угольную генерацию электроэнергии на своих предприятиях, на неё приходится порядка 93% всего производства алюминия и сплавов.

В сентябре 2021 года правительство провинции Юньнань, на территории которой находится примерно десятая часть всех алюминиевых заводов КНР, попросило местные промышленные предприятия сократить производство алюминия на 30% для достижения целей по снижению выбросов в атмосферу, а также для сокращения потребления электроэнергии. Данные меры в сочетании с ростом цен на электричество привели к снижению производства металла, о чём свидетельствуют данные International Aluminium Institute. Так, рост выплавки алюминия в Китае замедлился с 3,5% г/г в августе до 1,4% г/г в сентябре.

Бурный рост цен на алюминий в первой половине октября был обусловлен разгоревшимся энергетическим кризисом. Стоимость газа в Европе и цены на уголь в Китае обновили исторические максимумы. Инвесторы опасались, что энергокризис сильно ударит по производству металлургических компаний. Одной из основных причин ралли цен на уголь в Китае стали введённые ранее ограничения, направленные на соблюдение новых национальных экологических стандартов. Из-за резкого роста стоимости на фоне экономического эмбарго с Австралией и сокращением запасов угля Пекин пошёл на решительные шаги: правительство начало самостоятельно устанавливать цены, увеличилось количество проверок хранилищ, начали выдаваться новые лицензии на добычу, а также было опубликовано заявление о скором введении запрета на хранение угля без одобрения властей. Это привело к серьёзной коррекции цен в Китае, поддерживаемой увеличением импорта из США. С пиков, которые были достигнуты в середине текущего месяца, уже к 28 октября стоимость угля обвалилась на 33%. На этом фоне вниз пошли и цены на алюминий. За 7 торговых сессий стоимость металла упала на 14%. По нашим оценкам, дефицит угля может сохраниться до весны 2022, вплоть до окончания отопительного сезона, однако действия властей Китая возымеют эффект, что позволит нарастить запасы и стабилизировать цены.

Мы считаем, что фактор падения стоимости на угольную продукцию продолжит играть важную роль, тем самым оказывая давление на стоимость металла. Но на наш взгляд, существует ряд фундаментальных причин, которые окажут поддержку ценам на алюминий.

По заявлению РУСАЛа, в 4 квартале 2021 года прогнозируется более серьёзное сокращение производства алюминия в Китае ввиду скорого наступления зимнего сезона. Также компания отмечает, что к концу года спрос покажет незначительное снижение в сравнении с 3 кварталом, но останется достаточно стабильным. Отдельно хотим отметить динамику запасов алюминия на товарных биржах. Данные Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) указывают на устойчивый рост в последнее время, однако объёмы металла всё ещё остаются на низких уровнях, на текущий момент они составляют порядка 270 тыс. т. На Лондонской бирже металлов (LME) ситуация противоположная – запасы продолжают сокращаться с апреля текущего года.

Напряженная ситуация наблюдается и с сырьём, которое необходимо для производства. Стоимость глинозёма - материала, из которого выплавляется алюминий, на данный момент находится на исторических максимумах и составляет 633 долл./т.

В промышленности широко используются алюминиевые сплавы, наиболее востребованным элементом для производства является магний. Китай является лидером по добыче этого металла, на долю Поднебесной приходится около 90% мирового производства. Данная отрасль также пострадала от энергетического кризиса, что привело к росту цен и снижению производства.

Мы считаем, что низкие запасы алюминия на LME и SHFE, высокие цены на сырьё и ожидаемое снижение производства вкупе с устойчивым спросом могут оказать поддержку, в результате чего стоимости алюминия может локально отскочить. Однако ожидаем, что в ближайшее время цены на металл продолжат снижаться вплоть до отметки 2 500 долларов за тонну. Исходя из наших оценок стоимости алюминия к концу года и высокой корреляции с акциями РУСАЛа, мы ожидаем, что при прочих равных, бумаги компании могут закрепиться в диапазоне 70 – 75 рублей.

ПАО «Промсвязьбанк»