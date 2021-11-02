«Открытие»: Секторы нефти и газа, а также финансов обеспечивают отскок рынка

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Секторы нефти и газа, а также финансов обеспечивают отскок рынка

Отечественный рынок взял курс на рост с первых минут торгов. Внешний фон не мешает оптимизму. Европейские индексы растут, сырьевые контракты преимущественно в плюсе. Кроме того, некоторые секторы оказались в состоянии краткосрочной перепроданности.

· По состоянию на 15:15 мск индекс МосБиржи - 4201,70 п. (+1,25%), а индекс РТС - 1867,09 п. (+1,26%).

· Основной рост рынка обеспечивают бумаги нефтегазового сектора и финансов. Растут бумаги «Газпрома» и «НОВАТЭК», реагируя на новую волну роста цен на газ в Европе. Похоже, что в текущем зимнем сезоне цены на газ будут оставаться на завышенных уровнях. Если же учесть заявления климатического саммита в Глазго, то развитые страны прекратят финансирование угольных проектов, как в сфере добычи, так и энергетики. Соответственно, главной альтернативой становится газ.

· «Татнефть» сообщила о росте чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев в 2,4 раза до 123,3 млрд рублей. Выручка увеличилась в 1,7 раза до 761,66 млрд рублей.

· Добыча газа «Газпромом» за период с января по октябрь выросла на 15,2% по сравнению с 2020 годом до 422,6 млрд кубометров.

· Финансовый сектор прибавлял около 2,0%. На прошлой неделе акции сектора были под давлением на фоне неизбежной негативной переоценки инвестиций в облигации после того, как их доходности заметно выросли на фоне решения ЦБ РФ повысить ставку сразу на 75 базисных пункта. Однако в среднесрочной перспективе это решение повышает возможности финансовых организаций получать прибыль без высокого риска.

· Из российской статистики отметим рост PMI в обрабатывающих отраслях до 51,6 п. в октябре с 49,8 п. в сентябре. Ускорение производства происходит на фоне увеличения темпов роста новых заказов.

Рубль вновь предпринимает попытки укрепления за счёт своей высокой доходности

Рубль начинал день неуверенно, но затем перешёл в наступление. Этому способствует относительно положительная динамика сырьевых контрактов, а также повысившаяся привлекательность долгового рынка.

· К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5980 рублей.

· Ставки MosPrime снизились до 7,45% на день, 7,70% на неделю и остались на уровне 8,01% на месяц.

· Из глобального контекста отметим укрепление турецкой лиры после встречи лидеров Турции и США. Переговоры прошли на полях климатического саммита в Глазго. Южноафриканский ранд, напротив, оказался среди аутсайдеров на фоне начавшихся муниципальных выборов. Африканский Национальный Конгресс может провалить текущие выборы из-за сохраняющейся ущербной государственной политики.

По состоянию на 15:15 мск:

· DXY – 94,09 (-0,03%),

· EUR-USD - $1,158 (+0,14%),

· GBP-USD - $1,368 (-0,04%),

· USD-JPY – 114,22 (+0,19%),

· USD-RUB – 70,89 (-0,09%),

· EUR-RUB – 82,07 (+0,19%).

США и Европа прекратили споры по тарифам на сталь и алюминий

Европейские индексы начали ноябрь на позитивной ноте. Наиболее акцентированно повышался финансовый сектор. Банковские акции растут на ожиданиях, что ЕЦБ приступит к повышению ставки уже в 2022 году, что создаст возможности финансовым организациям для извлечения прибыли без повышенного риска.

· Бумаги сталеваров Thyssenkrupp и Salzgitter дорожали почти на 3% после того, как США и Евросоюз прекратили свои трения по поводу тарифов на сталь и алюминий.

· Акции Volkswagen дорожали более чем на 1,5% после заявлений о возобновлении производства на заводах Skoda Auto, которые простаивали две недели из-за дефицита микросхем.

· Акции ювелирной Pandora провалились на 6% после отчётности, показавшей падение продаж в собственных магазинах компании.

· Немного статистики из Европы. Розничные продажи в Германии упали за сентябрь на 2,5%. В Великобритании производственный PMI вырос в октябре до 57,8 п. с 57,1 п. в сентябре.

По состоянию на 15:15 мск:

· FTSE 100 - 7264,29 п. (+0,37%),

· DAX - 15806,61 п. (+0,75%),

· CAC 40 - 6888,02 п. (+0,84%).

Климатический саммит в Глазго призывает к уменьшению выбросов, а Джо Байден к наращиванию добычи нефти

· Климатический саммит в шотландском Глазго продолжается. Участники заученно повторяют цель нейтральности по выбросам к 2050 году. Однако главный вывод это всё же отказ развитых стран от финансирования новых угольных проектов. Однако уже 2021 год показал, что без альтернатив подобные шаги могут привести к энергетическому кризису и ещё большему использованию угля.

· Опрос Reuters показывает, что до конца года аналитики энергетического рынка ждут цену на нефть в районе $80 за баррель. Частично это будет обеспечиваться дополнительным спросом на нефть из-за высоких цен на газ и уголь.

· От участников ОПЕК+ ждут сохранения прежней политики постепенного увеличения добычи. Во всяком случае, представители Ирака сообщили, что пока не видят оснований для каких-либо экстренных усилий по расширению поставок. Хотя ещё в воскресенье президент США Джо Байден обратился с настойчивой просьбой увеличить добычу, дабы помочь мировой экономике восстановиться после пандемии.

· В утренние часы нефть дешевела на сообщениях о продаже топлива из государственных резервов Китая. Однако влияние новости оказалось довольно краткосрочным.

По состоянию на 15:15 мск:

· Brent - $84,54 (+0,98%),

· WTI - $84,2 (+0,75%),

· Алюминий - $2726,5 (+0,37%),

· Золото - $1787,6 (+0,21%),

· Медь - $9622,11 (-0,08%),

· Никель - $19570 (+0,63%).

Американский рынок готов начать новый месяц ростом

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в S&P 500 до 0,35% в NASDAQ. Впереди очередная неделя, насыщенная корпоративной отчётностью и важными экономическими данными. Лишь в среду ФРС может напугать инвесторов, если применит более жёсткую риторику. В остальном, от ФРС ждут решения о сокращении покупки облигаций.

· Бумаги Harley-Davidson отреагировали ростом на 9% на новости о прекращении диспута между Европой и США по тарифам на алюминий и сталь.

· AMC Entertainment заявляет о том, что продажи билетов в октябре оказались самыми большими с начала пандемии.

· До конца дня выйдет статистика по производственной активности в США и расходам на строительство. Однако позитивный старт месяца всё же более вероятен, так как инвесторы пока не обнаруживают поводов для пессимизма.