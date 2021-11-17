ПСБ: Ozon объявил финансовые результаты за 3 кв. 2021 г.

Оборот маркетплейса Ozon в 3 кв. 2021 г. вырос в 2,4 раза г/г, а прогноз роста на 2021 год увеличился до 120%. При этом ухудшились показатели EBITDA, чистого убытка и FCF. Учитывая усиливающуюся конкуренцию на рынке доставок и выход новых игроков, повышение операционной эффективности становится ключевым фактором развития компании. Мы понижаем оценку по Ozon до 3415 руб. за акцию.

Ozon отчитался за 3 квартал 2021 г. лучше ожиданий рынка по показателю GMV (оборот от продаж) (108,3 против ожидаемых 103,79 млрд рублей) и слабее по EBITDA (-11,3 против -9,85 млрд рублей).

Оборот от продаж (GMV), включая услуги, по итогам 3 квартала 2021 года составил 108,3 млрд рублей, вырос в 2,4 раза г/г. Выручка компании при этом увеличилась на 85% г/г – до 41,5 млрд рублей. Рост связан с увеличением заказов в 3,4 раза, до 56,2 млн, вслед за повышением частоты заказов и расширением клиентской базы.

Доля маркетплейса достигла 66,7% от GMV Ozon против 51,4% в 3 квартале 2020 года. Росту показателя способствовало увеличение количества активных продавцов на платформе Ozon - в 3,6 раз, до более 60 тыс. Так, количество заказов достигло 56,2 млн, количество активных покупателей выросло на 87% г/г - до 21,3 млн, частота заказов увеличилась на 50% г/г - до 7,5 в год.

Отрицательная скорректированная EBITDA Ozon при этом составила 11,3 млрд рублей против отрицательного показателя в 1,9 млрд рублей годом ранее. Динамика EBITDA Ozon отражает инвестиции в инфраструктуру, IT и маркетинг. В частности, расходы на фулфилмент и доставку увеличились в 3 квартале в 2,8 раза г/г, в маркетинг и продажи - в 2,7 раза г/г, в технологии и контент - в 3,5 раза г/г. В итоге убыток компании по итогам 3 квартала составил 14 млрд рублей против 3,9 млрд рублей убытка годом ранее.

CAPEX вырос в 2,7 раза - до 4,6 млрд рублей. Отрицательный FCF составил 14,55 млрд рублей против отрицательного показателя в 1,9 млрд рублей годом ранее. Также Ozon подтвердил планы капитальных вложений в размере от 20 до 25 млрд рублей по итогам 2021 года.

Компания в 3-ий раз за год повысила прогноз по росту GMV в 2021 году до 120% г/г в результате роста числа заказов до рекордных уровней.

Финансовые результаты Ozon оказались хуже наших ожиданий: увеличился минус по EBITDA, выросли чистый убыток и отрицательный FCF. Хотя компания продолжает наращивать обороты и увеличивает прогнозы по ним, операционная эффективность остается очень слабой и не стабильной. Учитывая усиливающуюся конкуренцию на рынке доставок и выход новых игроков, повышение операционной эффективности становится ключевым фактором развития компании. На этом фоне, а также после нескольких подряд негативных квартальных отчетов с ухудшающимися операционными показателями, мы понижаем оценку по Ozon. При этом мы делаем скидку на то, что Ozon является компанией роста и тратит все силы на увеличение доли рынка, также мы считаем, что компания может удержать текущие позиции и усилить влияние на рынке в случае пересмотра подхода к операционной эффективности. Наш целевой уровень понижен с 4829 до 3415 руб. за акцию, потенциал роста 10%.

ПАО «Промсвязьбанк»