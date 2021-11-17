«Фридом Финанс»: В фокусе внимания инвесторов отчетность МТС

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом «Фридом Финанс»:

В ходе торгов преобладала разнонаправленная динамика. Лидерами роста в отсутствие новостей стали акции Акрона (+14,12%). Хуже рынка выглядели бумаги Белуги (-3,14%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 72-73.

Пара USD/RUB вновь вернулась к отметке 73. Этому способствовали новости геополитики, а также распродажи российских ОФЗ, номинированных как в рублях, так и в долларах. В частности, котировки выпуска еврооблигаций Россия-28 опустились на минимум начиная с марта 2020-го, когда на фондовых рынках отмечался обвал, спровоцированный пандемией COVID-19. Однако, несмотря на текущую ситуацию, было принято решение провести аукцион Минфина, и мы ожидаем, что активность покупателей на нем будет слабой. Несмотря на рост спотовой цены на газ выше $1000 за 1 тыс. куб. м, акции Газпрома (-3,14%) продемонстрировали снижение на фоне новостей о приостановке сертификации «Северного потока — 2». Однако мы не рассматриваем сложившуюся ситуацию как распродажу именно российских активов. Основные бумаги пока снижаются в рамках технической коррекции, динамика до конца недели будет соответствовать трендам на внешних площадках.

МТС (+0,13%) отчитается за третий квартал по МСФО. Согласно консенсусу ожиданий, выручка составит 137 млн руб. при OIBDA 61 млрд руб. (соответствует рентабельности 44%) и прибыли 19 млрд руб. Из важных корпоративных новостей отметим возможное отделение с последующей продажей за 90–100 млрд руб. башенной инфраструктуры, а также переход на ежеквартальное распределение дивидендов (что, впрочем, непосредственно не повлияет на размер выплат за год). Реакция рынка на новости была слабой. Консенсус-прогноз на 12 месяцев закладывает таргет по бумаге на уровне 396 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 72-73. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 4100–4150 пунктов.