ПСБ: По состоянию на утро четверга на мировых рынках преобладают сдержанные коррекционные настроения

Сегодня мы ожидаем, что пара доллар-рубль в первой половине дня будет консолидироваться у отметки 72,5 руб.

Учитывая находящийся под давлением нефтяной рынок, ожидаем сегодня консолидацию индекса МосБиржи в диапазоне 4100 – 4150 пунктов с попытками тестирования нижней границы

Данные по недельной инфляции (вернулась к отметке 0,2%) подтверждают сохранение инфляционного давления в экономике, что сохранит негативный сантимент в коротких и среднесрочных ОФЗ в ближайшее время

Компания МТС (ПОКУПАТЬ) в 3 квартале увеличила выручку на 8,4%, до 138,2 млрд рублей – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы умеренно позитивно смотрим на отчетность компании, она оказалась на уровне прогнозов. Мы также позитивно смотрим на перспективы компании и ожидаем роста финансовых показателей по итогам 4 кв. и года в целом. МТС продолжает вкладываться в развитие 4G мощностей, а также ряд экосистемных направления помимо телеком. Позитивным моментом можно обозначить и привлекательную дивдоходность, которую мы ожидаем на уровне 11-12%. Ждем также, что обновленная дивидендная политика будет не хуже текущей и с большей частотой выплат, что может позитивно сказаться на поддержке акций внутри года. Рекомендуем «покупать», целевой уровень 382 рубля на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»