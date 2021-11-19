Россельхозбанк выступит организатором размещения облигаций Узнацбанка объемом 10 млрд руб

Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Левин и Председатель правления АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (НБУ) Алишер Мирсоатов подписали документ о дебютном размещении облигаций узбекского эмитента на российском биржевом рынке.

РСХБ, совместно с Газпромбанком и Совкомбанком, выступит организатором размещения рублевых облигаций на Московской Бирже. Объем долговых бумаг НБУ 10 млрд. рублей, срок обращения 3 года, купонный период 180 дней.

«У российских инвесторов есть постоянное внимание к облигациям иностранных государств, покупка долговых бумаг растущего рынка среднеазиатского региона станет хорошим инструментом диверсификации портфеля. Учитывая большую заинтересованность РСХБ в развитии сотрудничества с крупнейшим банком Узбекистана нам важно сопровождать выход коллег из НБУ на российский рынок ценных бумаг», — прокомментировал Кирилл Левин.

Также в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего экономического сотрудничества и договорились реализовать дорожную карту по взаимодействию в финансовой сфере.

РСХБ активно поддерживает развитие сферы экспорта сельхозпродукции между Россией и Узбекистаном. Экспорт сельхозпродукции входит в ТОП-3 товарных групп, поставляемых между странами.

НБУ является крупнейшим банком Узбекистана по объёму активов, сочетающим функции проектного финансирования, универсального коммерческого, инвестиционного и сберегательного банков.