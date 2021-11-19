ПСБ: Мечел представил удовлетворительные финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2021 г.

Мировой спрос на сталь, а соответственно и на уголь способствовал уверенному росту бизнеса: выручка компании с прошлого года увеличилась более чем на 46%, а EBITDA - более чем в 2 раза, достигнув исторически рекордных значений. Показатель рентабельности по EBITDA вырос до 29,1%. На наш взгляд, существенный рост чистой прибыли до 53 млрд рублей за 9 мес. 2021 г. позволит Мечелу вполне нивелировать риски спада цен на уголь. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на привилегированные акции компании и рекомендуем «держать» их. Видим комфортным диапазон 280-290 рублей для покупки под дивидендные выплаты, которые могут достичь 50 руб./акцию, что в 15 раз больше, чем год назад.

Мечел представил неплохие финрезультаты за 9М 2021 г. за счет ралли на рынке угля и остававшихся высокими цен на сталь, однако давление пришло со стороны металлургического дивизиона. Помимо ухудшающейся конъюнктуры на рынке стали, введенные экспортные пошлины заметно ударили по экспорту компании.

Операционные результаты незначительно сократились почти по всем параметрам. 3 квартал обычно является периодом ремонтных работ у угледобытчиков. Мечел не стал исключением, сократив добычу угля на 1% кв/кв, до 2 933 тыс. тонн, или на 35% г/г, - до 8 537 тыс. тонн на фоне сокращение темпов горных работ, выполняемых подрядчиками, на разрезах «Нерюнгринский» и «Красногорский», а также перемонтажа лав на шахте им. Ленина и шахте «Сибиргинская». Отметим сильное падение продаж коксующегося угля на 30% кв/кв, до 1 056 тыс. тонн из-за осложнения геологических условий на «Нерюгринском» разрезе и фактически полной реализации запасов во 2 кв. 2021г. Аналогичные факторы сказались на сбыте энергетических углей. Продажи кокса также пострадали из-за реализации существующих запасов во 2 кв. 2021г. и переноса поставки судовых партий на 4 кв. 2021г. Реализация железнорудного концентрата сократилась на 12% кв/кв из-за ремонта на Коршуновском ГОКе. Тем не менее, Мечелу удалось накопить внушительный объем запасов руды, которая будет трансформирована в готовую продукцию в предстоящих кварталах. Компании также удалось нарастить производство стали на 2% кв/кв на фоне увеличения производственных мощностей на ЧМК. Отметим, что введенные экспортные пошлины сократили экспорт металлургических компаний группы с 30% до 10%.

Выручка Группы выросла на 46,7% г/г до 287,8 млрд рублей в связи с исключительно благоприятной ценовой конъюнктурой рынков сбыта. Значимые результаты продемонстрировали добывающий и металлургический сегменты.

EBITDA за 9 мес. 2021 г. выросла более чем в 2,5 раза г/г, до 83,8 млрд рублей вслед за выручкой на фоне растущих цен на уголь, подкрепленных спросом на электричество и сталь. Показатели по EBITDA стали рекордно высокими для компании за все время ее существования. Рентабельность увеличилась с 16,0% до 29,1%, что было обусловлено положительным эффектом от продолжающегося запрета Китая на импорт австралийских углей, ростом спроса на уголь в Китае, а также локальными локдаунами из-за коронавируса (Индия, Монголия, Индонезия).

Чистая прибыль Мечела за 9 мес. 2021 г. выросла с отрицательных значений до 53 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли в свою очередь выросла до 18,4% на фоне сокращения налогового бремени.

Чистый денежный поток по сравнению с 9 мес. 2020 г. вырос с -61 до 50,4 млрд руб. Относительно слабо растущий CAPEX (на 20% г/г до 4,5 млрд рублей) и резко выросший денежный поток ( г/г до 54,9 млрд рублей) позволили компании нарастить указанный показатель. Компания делает упор на сокращение долговой нагрузки, поддерживая капитальные вложения на комфортном уровне.

Чистыи долг Мечела по итогам 9 мес. 2021 года составил 287,7 млрд руб., а долговая нагрузка (чистый долг/EBITDA) сократилась до 3,2х. Это все еще довольно высокое значение, но мы отмечаем, что Мечел активно работает для сокращения долговой нагрузки.

Мы умеренно позитивно оцениваем результаты Мечела. Несмотря на риски снижения цен на уголь, мы рекомендуем «держать» привилегированные акции Мечела как минимум до разрешения ситуации с дивидендами за 2021 г.. По нашим оценкам, при положительном исходе можно рассчитывать на 50 руб./акцию, доходность – 16%.

ПАО «Промсвязьбанк»