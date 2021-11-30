ПСБ: Слабость общерыночного сантимента может привести Brent к переходу в диапазон 65-70 долл./барр.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера в первой половине дня цены на нефть марки Brent пытались активно восстанавливаться, однако к концу дня вновь пошли корректироваться, не сумев удержаться выше 75 долл./барр. на фоне сохраняющихся опасений относительно стабильности спроса в условиях распространения нового штамма Covid-19, обусловивших сегментированность спроса на риск. Способствовала развитию снижения и неопределенность относительно дальнейших действий ОПЕК+ после сообщений о переносе заседания технического комитета на четверг.

Сегодня утром ближайший, январский, фьючерс на Brent перед сегодняшней экспирацией пытается опуститься «под» отметку 72 долл./барр. и уровень 200-дневной средней. Отметим, что февральский фьючерс на Brent, который с завтрашнего дня станет ключевым бенчмарком, торгуется примерно на 20 центов ниже.

В условиях повышенной нервозности, сохраняющихся на мировых рынках, и отсутствия поддерживающих отраслевых новостей цены на нефть Brent выглядят весьма уязвимо. Видим риск отката Brent в более низкий ценовой диапазон, 65-70 долл./барр

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