«Фридом Финанс»: Инвесторы ждут дивиденды Газпрома

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Фондовый рынок сделал попытку компенсировать предыдущие потери. Лидерами роста на фоне новостей о распространении нового штамма COVID-19 стали акции ЕМС (+6,43%). Скорректировались бумаги Polymetal (-2,73%). Пара USD/RUB благодаря отскоку цен на нефть вернулась в диапазон 74–75.

Газпром (+4,56%) очень успешно отчитался за третий квартал по МСФО. Компания отмечает благоприятную конъюнктуру цен на свою продукцию в Европе и Азии. Если в России за год газ подорожал на 8%, то на зарубежных рынках — почти втрое. На этом фоне выручка корпорации за июль-сентябрь составила 2 373 млрд руб., EBITDA достигла 810 млрд руб., а прибыль — 572млрд руб. Долговая нагрузка Газпрома оказалась на уровне 1,2х EBITDA, что позволяет ему выплатить в виде дивиденда 50% прибыли по итогам года, и в презентации к релизу отчета Газпром особо подчеркнул этот момент. Ожидания по прибыли за текущий год: 1,8–2,0 трлн руб., или не менее 76 руб. на акцию, что предполагает дивиденд в размере 38 руб. за бумагу и доходность более 11% к текущим котировкам.

Ожидаем смешанную динамику. На внешних площадках ситуация улучшается после комментариев президента США по поводу нового штамма COVID-19. В то же время нефть корректируется на новостях о том, что Штаты не отказываются от намерения продавать сырье из госрезервов. На локальном рынке в фокусе инвестиционный форум «Россия зовет!». Прогноз для пары USD/RUB: 74,00–75,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3800–3900пунктов.