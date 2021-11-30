Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро вторника ситуация на глобальных рынках оценивается нами как умеренно негативная

Ввиду слабости внешнего фона и падения нефтяных котировок мы ожидаем возвращения пары доллар-рубль к отметке 75,5 руб.

Ухудшение внешней конъюнктуры и преобладание продавцов в нефти будет оказывать давление на российский фондовый рынок. Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня будет тяготеть к уровню 3800 пунктов  

Ожидаем сохранения цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней (8,3 – 8,4% для 10-летних бумаг)

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ 

EBITDA и прибыль Газпрома (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 3 кв. выше прогнозов, достигли рекорда – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы ожидали рекордных результатов Газпрома, но в итоге они даже превзошли консенсус. Рост цен и объемов реализации в купе с низкой базой прошлого года оказали поддержку, а также кратное сокращение убытков от переоценки кредитов и займов в иностранной валюте. С учётом опубликованных данных мы повышаем оценку по дивидендам Газпрома за 2021 г. до 44 руб./акцию, доходность 13%. Выплаты станут рекордными для Газпрома. Мы рекомендуем «покупать» акции Газпрома, целевой уровень 415 руб.

Выручка Аэрофлота (ПОКУПАТЬ) в 3 кв. 2021 года по МСФО выросла в 2 раза г/г – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Сильный внутренний спрос на авиаперевозки, вместе с ростом цен на авиабилеты, а также частичное возобновления международных авиарейсов оказали существенную поддержку бумагам компании. Рекомендуем «покупать», целевая цена 88 руб. / акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


33116696 33743877
/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги