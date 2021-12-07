ПСБ: Завтра нервозность на российском рынке может сохраниться

Глобальные инвесторы могут продолжить сокращать позиции в российских активах в ожидании онлайн-встречи лидеров России и США - Головинов Алексей, ведущий аналитик ПСБ

Несмотря на устойчивость нефтяных котировок, которые весь день находились выше отметки 71 долл./барр., утренние попытки роста российского рынке акций оказались неудачными: индекс МосБиржи уже к середине дня отступил ниже 200-дневной средней, перейдя к проторговке узкого диапазона 3800-3827 пунктов, потеряв 2,6% в ожидании завтрашних переговоров президентов РФ и США, которые помогут глобальным инвесторам скорректировать свои оценки странового риска. Возглавили снижение ключевые "голубые фишки" финансового сектора: акции TCS Group продемонстрировали наибольшее снижение с февраля 2021 года, снизившись на 9,3%. Сильно упали акции Сбербанка (ао: -4,4%; ап: -3,6%), причем "префы" обновили с августа, указывая на техническую слабость данных бумаг.

Несмотря на растущие цены на энергоносители, «фишки» российского нефтегазового сектора снизились по итогам дня. Здесь лидером падения стали акции Газпрома (-2,3%) и НОВАТЭКа (-3,2%), в то же время выросли бумаги Сургутнефтегаза (ао: +0,7%; ап: +0,2%), Башнефти (+0,4%) и Транснефти (+1,1%), традиционно пользующиеся спросом в условиях повышенных рыночных и валютных рисков.

Под влияние общих негативных настроений попали и акции сектора горной добычи и металлургии. Бумаги Северстали (-1,2%) смотрелись увереннее других отечественных сталелитейщиков: акционеры компании одобрили выплату дивидендов за 3кв в размере 85,93 руб./акц. В аутсайдерах здесь оказались акции НЛМК (-5,9%) упавшие после дивидендной отсечки. Бумаги российских золотодобытчиков (Полюс: -1,7%; Полиметалл: -1,0%; Petropavlovsk: -1,1%) остались под давлением продавцов ввиду продолжающегося давления на стоимость золота. Отдельно выделим акции ВСМПО-Ависма (+1,3%), которые двигались "против рынка" и вплотную подобрались к своим историческим пикам.

На фоне снижения индекса NASDAQ российские инвесторы уверенно сокращали позиции и в бумагах отечественных ИТ-компаний. Акции Yandex, упавшие на 0,8%, вернулись к значениям августа, а VK (+6,0%) вновь переписали исторический минимум.

Среди редких историй роста отметим бумаги Акрона (+3,2%), отыгрывающие крепость рынков удобрения и приближение дивидендной отсечки.

Завтра нервозность на российском рынке может сохраниться, - глобальные инвесторы могут продолжить сокращать позиции в российских активах в ожидании онлайн-встречи лидеров России и США, которая начнётся в 18:00. Если индекс МосБиржи не сможет удержаться у 200-дневной средней, следующей, более значимой поддержкой, выступит, по моему мнению, линия среднесрочного повышательного тренда, проходящая у 3700 пунктов.

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