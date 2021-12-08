«Фридом Финанс»: «Медведи» теряют инициативу

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 6 декабря на основных американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 повысился на 1,17%, до 4592 пунктов, Nasdaq вырос на 0,93%, Dow Jones прибавил 1,87%.

Все одиннадцать секторов, входящих в индекс широкого рынка, завершили день в плюсе, а девять из них прибавили в цене минимум 1,0%. Энергетический сектор (+1,5%) вышел в лидеры роста благодаря ралли в котировках нефти.

Acadia Pharmaceuticals (ACAD: +24,9%) представила результаты успешных испытаний препарата для лечения синдрома Ретта.

Compagnie de Saint Gobain SA приобретает GCP Applied Technologies (GCP: +17,1%) за $2,3 млрд.

Volta, Inc. (VLTA: +15.3%) объявила о расширении своего присутствия на европейском рынке, прежде всего в Германии, Австрии, Швейцарии и Франции.

Мы ожидаем

Рынки продолжают следить за новостями о распространении штамма COVID-19 «омикрон». Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что первые данные о свойствах этого варианта коронавируса обнадеживают. Тем не менее в некоторых американских городах ужесточают противоэпидемические меры. В частности, в Нью-Йорке полную вакцинацию должны будут пройти все сотрудники компаний вне зависимости от их категории и вида деятельности.

Вопрос о лимите государственного долга США остается открытым. По решению Минфина эта проблема должна быть урегулирована до 15 декабря, однако некоторые эксперты полагают, что угроза дефолта откладывается до января будущего года. Демократы предлагают объединить обсуждение лимитов госдолга с ежегодным утверждением параметров расходов на оборону (NDAA). Республиканцы считают, что такой механизм регулирования потолка долга может поставить под угрозу принятие соответствующего закона. В связи с отсутствием явного прогресса в решении этой п облемы голосование по программе Build Back Better, предусматривающей финансирование в объеме $1,7 трлн, вероятно, будет перенесено на следующий год.

Азиатские площадки в ходе торгов 7 декабря продемонстрировали позитивную динамику. Японский Nikkei вырос на 1,89%, китайский CSI 300 — на 0,60%, гонконгский Hang Seng — на 2,62%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 1,41%.

Котировки фьючерса на Brent превысили $73 за баррель. Золото торгуется около $1777,5 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4530–4650 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные за третий квартал о динамике удельных затрат на рабочую силу в несельскохозяйственном секторе США (прогноз: +8,3%, как и в предыдущем квартале) и производительности труда (прогноз: -4,9% после -5,0% в предыдущем квартале).

Индекс настроений от Freedom Finance благодаря оптимистичным комментариям в отношении свойств нового штамма COVID-19 повысился до 59 пунктов.

Индекс широкого рынка продолжает колебаться у нижней границы восходящего канала на уровне 50-дневной скользящей средней. Индикаторы MACD и RSI сигнализируют об ослаблении активности «медведей», хотя признаков перехвата инициативы «быками» пока нет.