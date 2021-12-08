«Фридом Финанс»: Драйвером роста обеспечивает нефть

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рынок продемонстрировал отскок после падения. Большинство акций закрылось на положительной территории. В лидеры роста среди наиболее ликвидных вышли акции Fix Price (+4,56%). В аутсайдерах оставались бумаги VK (MAIL 1 095, -6,22%)и ТКС (-2,13%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 74.

Будет проработан вопрос экспорта газа Роснефтью (ROSN 589,15, +2,36%). Ожидается, что компания сможет поставлять в Европу порядка 10 млрд куб. м сырья в год через систему Газпрома (+1,08%). Это означает, что принципиальных возражений нет. Однако сроки реализации этого проекта по-прежнему не определены. Ориентировочно это конец второго квартала будущего года. Задействованы могут быть мощности СП-2, что решит сразу несколько проблем. Новость умеренно позитивна для обеих компаний. Мы не исключаем, что, если проект будет у пешно реализован, объемы поставок в 2023 году будут увеличены в несколько раз. В краткосрочном плане новость не окажет значительного влияния на котировки Роснефти, но она очень важна в стратегическом плане.

Опасения относительно новой волны пандемии слабеют. На сигналах о том, что новый штамм COVID-19 не так опасен, как предыдущие, выстрелили акции компаний, связанных с туризмом и транспортом. Нефть, котировки которой обрушились на фоне очередной волны распространения коронавируса, резко отскакивает. Все это способствует усилению оптимизма инвесторов, особенно оперирующих в сырьевом сегменте.

Ожидаем рост в пределах 1%. Поводом для его продолжения выступит позитивная динамика на внешних площадках и подъем цены на нефть выше $75 за баррель. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50–74,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3900–4000 пунктов.