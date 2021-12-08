«Фридом Финанс»: Отмечается переток капитала в более рисковые активы

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 7 декабря на основных американских фондовых площадках завершились ростом. Индекс S&P 500 повысился на 2,07%, до 4686 пунктов. Dow Jones поднялся на 1,40%, а Nasdaq прибавил 3,03%. Все отрасли без исключения закрылись в зеленой зоне. Лучше прочих на этом фоне выглядели технологические компании (+3,51%), эмитенты из сектора циклических потребительских товаров (+2,36%), а также представители энергетической отрасли (+2,28%).

· Intel (INTC: +3,1%) объявила о планах провести IPO своего подразделения Mobileye в 2022 году.

· Meta Platforms (FB: +1,55%) анонсировала новые функции для Instagram, позволяющие родителям отслеживать время, проведенное подростками в приложении.

· Акции Comcast (CMCSA: -5,3%) обвалились после того, как компания представила обновленные прогнозы слабее ожиданий аналитиков.

Согласно лабораторному исследованию, вакцина Pfizer от COVID-19 менее эффективна против варианта «омикрон» по сравнению с исходным штаммом коронавируса, спровоцировавшим пандемию (по данным Bloomberg). Однако, по заявлению Майкла Райана, директора по чрезвычайным ситуациям ВОЗ, в настоящее время не отмечается признаков того, что представленные на рынке вакцины не смогут защитить заразившихся новым штаммом от тяжелого течения заболевания. Аналогичное заверение повторил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи. Впрочем, оба эксперта согласились с тем, что для достижения научного консенсуса по этому вопросу необходимо собрать и проанализировать больше эпидемиологических данных со всего мира.

Казначейские облигации США снижаются в цене, в результате чего доходность 10-летних бумаг выросла на пять базисных пунктов, до 1,48%, что несколько ниже 200-дневной скользящей средней (1,493%). Доходность «двухлеток» при этом увеличилась на 5 пунктов, до 0,69%. Это свидетельствует о том, что ранее инвесторы выходили из облигаций, перекладываясь в более рисковые активы. Поводом стало снижение неопределенности относительно влияния нового штамма коронавируса на экономику. Мы не исключаем, что эта тенденция продолжится в ближайшее время.

· Большинство площадок Юго-Восточной Азии закрылись в зеленой зоне: японский Nikkei 225 вырос на 1,42%, китайский CSI 300 прибавил 1,5%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,06%. EuroStoxx 50 с открытия торгов падает на 0,06%.

· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $75,44 за баррель. Золото торгуется на уровне $1782,6 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4670–4720 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по количеству новых вакансий в США в октябре. Консенсус предполагает снижение на 69 тыс., до 10,369 млн.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 59 пунктов.

S&P 500 продемонстрировал отскок от 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI указывает на разворот к росту. При сохранении восходящей тенденции MACD также перейдет на положительную территорию, подтвердив разворот. В ближайшие дни бенчмарк вновь может устремиться к верхней границе восходящего канала.