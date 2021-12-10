ПСБ: В ноябре инфляция превысила ожидания. Прогнозы повышены

По итогам ноября инфляция снова показала уверенный рост (8,4% г/г, после 8,1% г/г за октябрь). Уровень инфляции значимо превысил прогнозируемый ЦБ тренд.

Драйвером роста инфляции стал сегмент услуг, за счет неожиданно сильного удорожания выездного туризма. Сценарий стабилизации инфляции был возможен – в ноябре почти вдвое замедлился месячный рост цен на продукты питания и стабильной оставалась инфляция в непродовольственном сегменте.

Ускорение роста цен на услуги скорее всего временное. Уже в первую неделю декабря зафиксировано снижение стоимости выездных туров.

Но риски дальнейшего роста инфляции остаются высокими. Усилилось влияние устойчивых факторов инфляции – в ноябре общий индекс потребительских цен отстал от уровня базовой инфляции (индекс, очищенный от товаров и услуг, сильно зависимых от сезонности или административных решений). Это уже было в апреле и в июне, когда рынок ждал стабилизации, а получал новый виток ускорения инфляции.

Недельные данные начала декабря подтверждают этот риск – снова усилился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары (более весомые компоненты потребительской корзины, чем услуги). Предпраздничная активизация спроса скорее всего не позволит инфляции снизиться. К концу года инфляция будет около 8,5% г/г (хотя ранее мы ждали 7,8% г/г). Ее более сильный рост будет ограничен эффектом высокой базы 2020 года. Наш прогноз инфляции на конец 2022 года повышен с 5% до 5,7% г/г.

В этих условиях повышение ключевой ставки 17 декабря будет значительным. Мы ждем +100 б.п. до 8,5%. При отсутствии формирования нового импульса инфляции в декабре-феврале данное повышение ставки может завершить тренд на ужесточение денежно-кредитной политики. Но рост устойчивых факторов инфляции увеличивает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки в феврале 2022 года (до 9%). Пока прогноз по траектории ключевой ставки не меняем (большую часть 2022 года 8,5%). Ждем итогов заседания ЦБ 17 декабря.

ПАО «Промсвязьбанк»