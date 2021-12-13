Комментарии

ПСБ: По итогам прошедшей недели пара доллар-рубль пыталась развить динамику к отметке 73 руб. Прогноз на текущую неделю Мы считаем, что в начале следующей недели рубль может незначительно ослабнуть, ввиду опасений инвесторов перед приближающимся заседанием ФРС, однако мы ориентируемся на мягкую риторику на заседании ввиду чего пара доллар-рубль постарается завершить неделю в середине диапазона 72-73 руб. Поддержку также может оказать сюрприз на пятничном заседании уже российского регулятора по поводу повышении ставки. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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