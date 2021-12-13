«Фридом Финанс»: Коррекция сменится подъемом

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. В аутсайдеры на фоне закрытия реестра на дивиденд попали акции Акрона (-8,59%). Лидерами роста на корпоративных новостях стали бумаги Транснефти (+5,39%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 73,5.

Главная тема повестки — инфляция. По мнению вице-премьера Андрея Белоусова, в 2022 году нас может ожидать новая волна роста цен. Мы согласны с тем, что замедление инфляции действительно может смениться ее ускорением в середине 2022 года. Возможность снижения ИПЦ до 4,0–4,5% во многом будет зависеть от мировых трендов, однако, по нашему мнению, такой сценарий маловероятен: инфляция в США достигла максимума почти за 40 лет и прогнозируется ее дальнейшее ускорение. Но есть и хорошие новости: на наш взгляд, экономика на фоне инфляции не замедлит, а ускорит рост, как это уже было в предыдущих циклах инфляционного подъема. Реакция внешних рынков на статистику по темпам роста цен в этой связи умеренно позитивная. Отрицательная динамика на российской фондовой площадке обусловлена главным образом негативной технической картиной. Мы ожидаем, что коррекция сменится ростом после достижения отметки 3700 пунктов по индексу Московской биржи. Более подробно об инфляции и ее влиянии на рынки читайте в нашем годовом обзоре, который будет опубликован на предстоящей неделе.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 72,5–73,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3700–3750 пунктов.