«Фридом Финанс»: Акции ЛСР в лидерах роста

Аналитики «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи в ходе сессии 29 декабря к 12:10 мск снизился на 0,50%, РТС опустился на 0,26% на фоне фиксации прибыли крупными игроками перед новогодними праздниками. Объем торгов акциями примерно на 10% ниже среднего за последний месяц. Внешний фон позитивен: в зеленом секторе торгуются как фондовые площадки АТР, так и фьючерсы на основные индексы США.

Нефть дорожает седьмую сессию в подряд. Сегодня ее рост поддерживают ожидания данных EIA по запасам в США, которые будут опубликованы в 18:30 мск. Прогнозируется снижение показателя на 3,233 млн баррелей после сокращения на 4,7 млн неделей ранее.

На котировки доллара способны краткосрочно повлиять данные индекса незавершенных продаж недвижимости в Штатах за ноябрь, которые выйдут в 18:00 мск (прогноз: снижение на 0,5% с октябрьских 7,5%).

В лидерах роста на российском фондовом рынке сегодня Группа ЛСР (+2,12%), НОВАТЭК (+1,13%), в аутсайдерах — Магнит (-3,86%) и Алроса (-0,81%).

Акции ЛСР активно движутся вверх третий день подряд на фоне растущего спроса на квартиры в комплексе Wave. Несмотря на удорожание ипотеки, компания планирует распродать квартиры из первой очереди до середины лета 2022 года. На наш взгляд, реализация этих планов будет способствовать повышению котировок девелопера до 725 руб.

Бумаги Магнита дешевеют из-за прохождения дивидендной отсечки. За третий квартал ретейлер выплатит 294,37 руб. за акцию, что обеспечивает доходность 5,2%. Мы прогнозируем рост выручки торговой сети в первом квартале будущего года и возврат котировок к 5680 руб.

Ориентир для индекса Мосбиржи по итогам сессии: диапазон 3740–3770 пунктов. Прогноз для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,80–73,40 и 83,50–83,00 соответственно.