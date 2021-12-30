«Фридом Финанс»: Инвесторы не испугались за металлургию

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Индекс РТС опустился ниже психологически значимой отметки 1600 пунктов. Лидерами роста среди наиболее ликвидных акций и ETF стали бумаги ГК ПИК (PIKK 1 075,8, +3,14%). В аутсайдерах ввиду закрытия реестра акционеров на получение дивидендов оказались акции Магнита (-4,08%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 74,00.

ФАС заявила претензии металлургам. По мнению антимонопольного ведомства, они завышали цены в сегменте горячего проката. Представитель ФАС не исключил назначение оборотных штрафов, размер которых составит миллиарды рублей. Реакция рынка на эти новости была слабой. Спор может продлиться долго, нельзя исключать, что в результате будет достигнут компромисс или вынесено решение в пользу компаний. Более выраженной реакция рынка станет, если заявления представителя ФАС обретут силу официального документа и станет известен размер штрафа.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе нет важной статистики. Возможны продажи на фоне повышения ставок риска, в случае если внешние площадки продемонстрируют отрицательную динамику. Прогноз по паре USD/RUB: 73,00–74,00. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3750–3800 пунктов.