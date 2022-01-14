«Фридом Финанс»: Погружение в коррекцию

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Отмечалась сильная коррекция. Основные индексы откатились на минимумы с начала года. На положительной территории закрылись акции Акрона (+3,51%). Лидерами падения стали бумаги Fix Price (-7,08%) и Банка ВТБ (-7,00%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 76,50.

Движение котировок характеризуется негативной динамикой. Индекс РТС потерял 100 пунктов в ходе дневной торговой сессии, что формально делает падение рынка максимальным с марта 2020 года. Основным поводом называют новости геополитического характера. СМИ цитировали негативный прогноз одного из инвестбанков о вложениях в российские активы. Кроме того, выросла стоимость странового риска: длинные позиции сокращали в основном нерезиденты. Но важно отметить и нестрановые факторы, в частности снижение на внешних сырьевых и фондовых площадках. Американский индекс Nasdaq потерял более 2%, а нефть опустилась ниже $84 на фоне роста заболеваемости COVID-19, разгона инфляции в США и еврозоне, а также увеличения числа обращений за пособиями. Глубина коррекции во многом будет зависеть от адаптации игроков к новостному фону и эпидемической ситуации. В связи с усилением волатильности на рынках нельзя исключать дальнейшего повышения ключевой ставки. Доходность ОФЗ почти на всей кривой превышает 9%. Если ситуация не улучшится, то в феврале не исключено повышени е ключевой ставки на 0,5 п.п.

Ожидаем смешанную динамику. Не исключено, что рынок отыграет часть потерь. Из важной статистики будут опубликованы данные по промпроизводству и розничным продажам в США, а также по внешнему торговому обороту Китая. Прогноз по паре USD/RUB: 75,5–76,5. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3650–3700 пунктов.