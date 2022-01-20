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«Фридом Финанс»: Рост доходностей трежерис продолжается

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 18 января основные американские фондовые индексы завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 1,84%, до 4577 пунктов, Dow Jones потерял 1,51%, Nasdaq продемонстрировал более сильное падение, снизившись на 2,6%. Почти все входящие в S&P 500 сектора закрылись в минусе. Исключением стали эмитенты энергетической отрасли (+0,40%) на фоне продолжающегося роста цен на нефть. Хуже рынка выглядели технологические компании (-2,49%) и телекомы (-1,99%).

·         Microsoft (MSFT: -2,4%) объявила о поглощении Activision Blizzard (ATVI: +25,9%).

·         Бумаги Unilever PLC (UL: -14,44%) продолжают падение на новостях о планах компании купить активы GlaxoSmithKline plc (GSK: +2,97%).

·         Правительство США проверяет облачный бизнес Alibaba Group Holding Limited (BABA: -2,26%) на предмет угрозы национальной безопасности.

Инвесторы опасаются разгона инфляции, поскольку активное распространение штамма «омикрон» усугубляет проблемы в цепочках поставок и усиливает нехватку рабочей силы. Так, некоторые компании, опубликовавшие результаты за четвертый квартал, указали в отчетах опасения того, что вынужденное повышение зарплат сотрудникам может стать одним из ключевых рисков для финансовых показателей в 2022 году и в итоге помешает заработать рекордную прибыль.

На этом фоне наблюдается устойчивый рост доходности казначейских облигаций. Это свидетельствует о растущих ожиданиях того, что ФРС четырежды поднимет ставки в текущем году, включая возможное повышение на 50 базисных пунктов (б.п.) в марте в целях сдерживания инфляции.

Доходность двухлетних трежерис увеличилась на 8 б.п., до 1,04%, впервые превысив 1% начиная с 2020 года. Тот же показатель для «десятилеток» подскочил на 6 б.п., до 1,87%, а доходность 30-летних бумаг поднялась до 2,18%. Опасения по поводу инфляции продолжают подпитываться повышением нефтяных котировок, которые демонстрируют прирост четыре недели подряд. На наш взгляд, черное золото продолжит дорожать в ближайшие дни на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

·         Большинство площадок Юго-Восточной Азии завершили торги 18 января в красной зоне. Китайский CSI 300 снизился на 0,68%, японский Nikkei 225 упал на 2,80%, гонконгский Hang Seng потерял 0,17%. EuroStoxx 50 с открытия сессии корректируется на 0,30%.

·         Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $87,51 за баррель. Золото торгуется по $1812,3 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4590 пунктов.

Сегодня выйдут данные о числе выданных разрешений на строительство в США за декабрь (прогноз: 1701 млн против 1717 млн в ноябре).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на 1 пункт, до 61.

S&P 500 продолжает падать к нижней границе восходящего канала. Ближайшее сопротивление для индекса находится на уровне 4533 пунктов. RSI также движется ниже 50 пунктов, опускаясь ближе к зоне перепроданности, MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции, что в совокупности свидетельствует в пользу коррекции индексов в предстоящую сессию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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