«Фридом Финанс»: В фокусе результаты Х5

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Отскок продолжился, хотя стал менее активным, чем днем ранее. Лидерами роста стали акции ТКС (+5,81%), в списке аутсайдеров оказались бумаги СПБ Биржи (-2,74%), которые упали на минимум с SPO. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76–77.

X5 Group (-0,37%) опубликует операционные результаты за четвертый квартал. Мы ожидаем выручку в объеме 593 млрд руб. Продажи по сопоставимым магазинам увеличились в целом на 3,5%. Наиболее сильными должны стать результаты магазинов формата «Пятерочка», где рост сопоставимых продаж мог составить 6,3%. Позитивными для выручки драйверами выступают расширение торговых площадей приблизительно на 8%, а также увеличение среднего чека, которое могло составить 5%.

Ожидаем смешанную динамику. Внешний фон не дает четких ориентиров, но, на наш взгляд, больше шансов на продолжение отскока. Лучше рынка могут выглядеть акции потребительского сектора. На ход торгов повлияет публикация данных об инфляции в Японии и числе действующих буровых установок в США. Прогноз для пары USD/RUB: 75,50–76,50. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3550–3600 пунктов.