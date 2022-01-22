«Фридом Финанс»: Котировки Полюса поддерживает ралли в золоте

Продажи на рынке возобновились. К 17:30 мск 21 января индекс Мосбиржи снизился на 1,24%, РТС упал на 2,06%, индекс голубых фишек скорректировался на 1,18%. сообщает Аналитики «Фридом Финанс»:.

– В лидеры роста во второй половине дня вышли Полюс (+3,89%), TCS Group (+2,84%) и X5 Retail Group (+2,65%). В число аутсайдеров попали ЛСР (-6,29%), ГК ПИК (-5,49%) и Фосагро (-3,96%).

Бумаги Х5 торгуются лучше широкого рынка после утренней публикации результатов за четвертый квартал 2021 года. Выручка ретейлера увеличилась на 14,9% г/г, до 605,4 млрд. руб.

Котировки Полюса поддерживает ралли в золоте: сейчас оно торгуется на уровне двухмесячных максимумов $1842,15 за тройскую унцию. Позитивными драйверами для золота, как традиционного защитного актива, стали коррекция на американском фондовом рынке и ослабление доллара. Поддержку ценам на драгметалл оказывает и перспектива повышения ставок ФРС.

Бумаги девелоперов корректируются на фоне повышения ипотечных ставок, из-за чего объемы продаж жилья в текущем году могут снизиться, поскольку примерно 70% продаж в прошлом году пришлось на ипотеку.

Brent падает на 0,95% в рамках технической коррекции, до $87,54 за бочку, на фоне увеличения запасов в США. В четверг Минэнерго США сообщило о повышении резервов на 515 тыс. барр. вместо прогнозируемого сокращения. Запасы бензина, согласно данным EIA, увеличились на 5,9 млн барр. при консенсусе +2,1 млн. Brent может продолжить рост в первом квартале текущего года, так как спрос на нефть носит устойчивый характер, а предложение, по всей видимости, останется ограниченным. Ожидаем, что в течение текущей сессии Brent не выйдет из коридора $86,5–88,5 за баррель.

Пара USD/RUB растет на 0,34%, до 76,94, прогноз до конца дня: диапазон 75,6–77,3. Пара EUR/RUB укрепляется на 0,73%, до 87,33, ориентир на закрытие торгов: диапазон 85,6–87,6.