Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 января: 4 572,3501 руб/1 г золота и 60,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 25 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 572,3501 руб.

1 грамм серебра - 60,4900 руб.

1 грамм платины - 2 576,8799 руб.

1 грамм палладия - 5 233,3599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 49,7299 р. (1,10%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7600 р. (1,27%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1901 р. (0,08%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 119,6002 р. (2,34%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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