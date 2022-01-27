«Фридом Финанс»: Brent может вырасти до 90$

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги на московской бирже 26 января проходят в зеленой зоне. К 17:30 мск. индекс московской биржи вырос до 3392,49 б.п. (+4.10%), индекс РТС поднялся до 1349,22 б.п. (+4,04%), индекс голубых фишек укрепился до 22240,91 б.п. (+4,20%).

Среди лидеров падения во второй половине дня были Группа Компаний ПИК (894,00 -6,98%), Детский Мир (101,86, -2,54%) и Группа ЛСР (667,60, - 1,74%)

Среди лидеров роста были Ozon (1456,50, +6,90%), X5 Retail Group (1712,5, +5,68%) и TCS Group (5231,60, +5,65%)

Распродажи на фондовых площадках завершаются, так как большинство институциональных инвесторов уже вышли из рисковых активов в преддверии заседания ФРС. В таких бумагах как Ozon или TCS Group присутствовала очень высокая доля иностранного капитала, после завершения вывода их инвестиций из акций бумаги сегодня в лидерах роста. В аутсайдерах акции застройщиков ПИК и ЛСР из-за ожидания снижения темпов продаж в текущем году. ЛСР опубликовала операционные результаты за 4-й квартал 2021 года из которых следует, что продажи в Москве и Санкт-Петербурге снизились на фоне сокращения объема портфеля и смещения в сторону дорогих проектов.

Котировки нефти марки Brent сегодня растут (88,24, +1,22%), на фоне снижения запасов нефти в США. По данным Американского института нефти (API) запасы за неделю снизились на 872 млн баррелей, вместо прогнозируемых 400 млн баррелей.

Российский рубль снижается к доллару и евро. За один американский доллар сегодня дают 79,17 р. (-0,67%), за евро 89,41 р. (-0,68%). ЦБ РФ сегодня снова не стал покупать валюту на внутреннем рынке для поддержания курса рубля.

Индекс Московской биржи до конца текущей сессии останется в диапазоне 3330–3440 пунктов, РТС останется в пределах 1335–1365.

Brent может вырасти до 89–90 $ за баррель, но многое будет зависеть от данных по запасам. Есть вероятность и снижения котировок в район 86,50 $.

Рубль в паре с долларом останется в диапазоне 77,50–79,90, в паре с евро в рамках 88,50–90,50 рублей. Уйти котировкам выше 80 и 90 рублей, соответственно, во время текущей торговой сессии не позволяют вербальные действия нашего ЦБ.