«Фридом Финанс»: Северсталь отчитается за четвертый квартал

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг стали акции Полюса (+2,33%). В аутсайдерах оказались акции ОК РУСАЛ (-6,25%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 75, поводом для укрепления рубля стало улучшение информационного фона и повышение нефтяных цен.

Северсталь (+3,36%) опубликует финансовую отчетность. Прогноз предполагает, что выручка за прошлый год составила $11 554 млн, включая $3 193 млн за четвертый квартал, при EBITDA на уровне $1 569 млн в четвертом квартале и $6 134 млн в 2021 году, что соответствует рентабельности около 50%. Прибыль ожидается в размере $1 111 млн октябре-декабре и $4 726 млн по итогам года. Компания, вероятнее всего, направит свободный денежный поток на выплату дивидендов. Однако хотим отметить, что над металлургами все еще продолжает нависать угроза штрафа от ФАС, который будет привязан к объему выручки на домашних рынках. Ранее размер возможных выплат в пользу государства оценивался в $190 млн. Консенсус по целевой цене акции: 1 746 руб. на горизонте 12 месяцев. Общерыночные ожидания основных показателей на 2022 год пока консервативны из-за высокой волатильности цен на сталь.

Ожидаем коррекцию в пределах 3%. На внешних площадках наблюдается заметное снижение. Многие игроки будут фиксировать длинные позиции перед выходными, тем более что в понедельник американский фондовый рынок будет закрыт. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 3400–3550 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 75-77.