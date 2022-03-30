Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 марта: 5 301,4502 руб/1 г золота и 68,3500/1 г серебра ЦБ РФ с 30 марта установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 5 301,4502 руб.

1 грамм серебра - 68,3500 руб.

1 грамм платины - 2 729,7200 руб.

1 грамм палладия - 6 216,7598 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 504,4602 р. (8,69%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6900 р. (8,92%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 256,0901 р. (8,58%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 583,4099 р. (8,58%) . dims

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