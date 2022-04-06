«Фридом Финанс»: Восходящий импульс сохраняется

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 4 апреля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,81%, до 4 583 пунктов, Dow Jones поднялся на 0,3%, Nasdaq прибавил 1,9%. Входящие в индекс широкого рынка сектора продемонстрировали разнонаправленную динамику. В лидеры роста вышли телекомы (+2,28%), производители циклических потребительских товаров (+2,22%) и ИТ-компании (+1,91%). В аутсайдерах оказались сектора коммунальных услуг (-0,79%) и здравоохранения (-0,75%).

СМИ сообщили, что Илон Маск купил 9,2% Twitter (TWTR: +27%). Polestar – SPAC Gores Guggenheim (GGPI: +11,9%) поставит сервису проката Hertz (HTZ: +9,72%) до 65 тыс. электромобилей в течение пяти лет. Комиссия по регулированию ценных бумаг КНР (CSRC) намерена добиться корректировки законов, которые запрещают компаниям, зарегистрированным за рубежом, предоставлять конфиденциальную информацию иностранным регуляторам. Этот шаг рассматривается как ключевая уступка в борьбе с угрозой делистинга бумаг в США. Новость поддержала котировки Alibaba Group (BABA: +6,6%).

Сезон отчетности за первый квартал неофициально стартует на следующей неделе. По данным FactSet, на Wall Street прогнозируют рост прибыли компаний, входящих в S&P 500, на 4,7% г/г, притом что более ранний консенсус предполагал повышение результата на 5,7%. Прибыль на акцию эмитентов из состава S&P 500, как ожидается, будет на уровне $51,83, притом что в начале квартала этот прогноз был на 0,7% выше. В среднем за пять лет прогнозы снижались на 2,5%. Однако их последний пересмотр произошел впервые с начала пандемии. Вместе с тем ориентиры на оставшиеся кварталы тек ущего года улучшены. Рост EPS во втором, третьем и четвертом кварталах, согласно среднерыночным ожиданиям, будет на 1,6%, 2,4% и 3,9% быстрее, чем предполагали предыдущие оценки. Итоговая прогнозная EPS за 2022 год, как следует из обновленного консенсуса, увеличена с $223,43 до $227,80. Инфляция и логистические сбои продолжат оказывать наиболее существенное влияние на экономику. Дополнительным негативным фактором стала сложная геополитическая ситуация.

Биржи Китая и Гонконга 5 апреля были закрыты в связи с национальным праздником. Японский Nikkei 225 вырос на 0,19%. EuroStoxx 50 с открытия сессии прибавляет 0,09%. Доходность 10-летних трежерис достигла 2,41%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $108,95 за баррель. Золото торгуется по $1930,1 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4630 пунктов.

Индекс менеджеров по снабжению в сфере услугах от Markit (консенсус: 58,9, без изменений). Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM (консенсус: 58,1, предыдущее значение: 56,5).

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 49 пунктов на фоне позитивной динамики на фондовых площадках.

S&P 500 отскочил от поддержки в районе 4500 пунктов. Форма свечи за 1 апреля сформировала паттерн «молот», который указывает на возможное завершение коррекции и возобновление восходящего движения в рамках краткосрочного «бычьего» тренда. RSI и MACD продолжают указывать на сильные позиции покупателей. Ближайший уровень поддержки индекса широкого рынка находится на уровне 200-дневной скользящей средней.