«Открытие»: Обзор на неделю с 11 по 13 мая 2022 года

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

· Внешние рынки демонстрируют оптимизм, который также может передаться отечественным акциям. Нефть возобновила рост на перспективах смягчения карантина в Китае. Представители ФРС пытаются смягчить риторику на фоне падающего рынка. Можно предполагать рост российских индексов за счёт спроса на бумаги нефтегазового сектора. Рубль может ослабнуть, отыгрывая перспективы смягчения мер валютного контроля.

Итоги предыдущей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи упал с 2445,17 п. до 2393,03, а индекс РТС поднялся с 1081,52 п. до 1088,02 п. Пара EUR-USD упала с $1,0546 до $1,0545. USD-RUB упала с 70,96 до 69,40, а EUR-RUB с 74,75 до 73,25. Нефть Brent подорожала с $109,34 до $112.39 за баррель. Золото на Comex подешевело с $1911,20 до $1882 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 1094,55 до 1082,00 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 4131,93 п. до 4123,34 п.

· Отечественный рынок продолжал жить в ожидании новых санкционных действий. В Европе обсуждали 6-ой пакет, который также предусматривает эмбарго на поставки российской нефти. Ближе к выходным стало ясно, что против этой идеи выступает сразу несколько стран, включая Болгарию, Венгрию, Чехию и Словакию. То есть это страны, которые зависят от поставок по трубопроводу «Дружба». В рамках наступивших выходных Венгрия заблокировала принятие пакета. Тем не менее, уже на пятничных торгах бумаги нефтегазового сектора уже не смотрелись столь слабо. Вопрос о блокировки поставок газа пока даже не рассматривается. В большем риске продолжают находиться банки, включая Сбербанк. В секторе информационных технологий преобладают продажи, которые питаются, как внешними страхами роста ставок и падения акций технологичных компаний, так и внутренними в виде дефицита кадров и усложнения технического обеспечения. Вне зоны риска остаются поставщики удобрений, которые пользуются ситуацией крайне высоких цен на свою продукцию и почти полным отсутствием каких-либо санкционных действий.

· Рубль продолжил укрепляться и на торгах в четверг достигал отметки 65,30 за доллар. Продолжают работать прежние факторы слабого спроса со стороны импортёров и населения на валюту в условиях обязательной продажи внешней выручки экспортёрами. Впрочем, ЦБ РФ довольно поспешно пытается смягчить меры валютного контроля. Предполагается снизить долю обязательных продаж сырьевых экспортёров до 50%, ограничившись лишь валютами недружественных стран. Требование по обязательным продажам для не сырьевых экспортёров предполагается вовсе ликвидировать. Плюс к этому стоит учитывать сильную техническую перекупленность рубля. Как итог, пятничные торги рубль провёл в ослаблении, хотя это не воспрепятствовало укреплению по итогам укороченной недели. В перспективе 1-2 месяцев ожидаем оживление импортёров. Правительство одобрило список продукции для параллельного импорта из 56 групп товаров.

· Внешние рынки продолжают жить в страхе высоких ставок при слабом экономическом росте. ФРС, как и ожидалось, повысила ставку на 50 базисных пункта. Председатель ФРС Джером Пауэлл даже звучал достаточно мягко в рамках пресс-конференции. Однако всё это не спасает от того, что доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находится около 3,0%. Плюс к этому обязательства США распродают Япония и Китай. Ситуация с карантинными мерами в КНР уже негативно сказалась на ВВП США в I квартале. Однако меры эти сохраняются и теперь под вопросом рост американской экономики в II квартале. Мы даже не будем говорить о вкладе санкционных действий в поддержание роста цен по самому широкому списку товаров. Поэтому инфляция в США и еврозоне пока не демонстрирует каких-либо признаков замедления. В еврозоне она поднялась до 7,5% в апреле. По сути, экономисты уже боятся наступления стагфляции, что гораздо неприятней инфляции, поскольку одновременно происходит обесценивание накоплений при слабом экономическом росте, или вовсе даже спаде. Как итог, американские индексы снижаются уже несколько дней подряд. В начале новой неделе индекс S&P 500 провалился ниже 4000 пунктов. Даже попытка отскока во вторник стала возможностью для тех, кто не успел продать.

События текущей недели

· Китай в понедельник неприятно удивил статистикой внешней торговли. Объём экспорта вырос в апреле на 3,9% при ожиданиях роста на 3,2%, а импорта не изменился при ожиданиях снижения на 3,0%. Тем не менее, положительное сальдо торгового баланса составило $51,12 млрд по сравнению с $47,38 млрд. Международные резервы Китая в апреле сократились до $3,120 трлн с $3,188 трлн в марте. Индекс доверия инвесторов еврозоны упал в мае до -22,6 п. с -18,0 п. в апреле.

· Из статистики вторника отметим падение расходов домохозяйств Японии в марте на 2,3% за год, но за месяц они выросли на 4,1%. Индекс текущих экономических условий в Германии упал в мае до -36,5 п. с апрельских -30,8 п. Экономические настроения немного улучшились до -34,3 п. с -41,0 п.

· В среду ждём статистику потребительских цен в Китае. Ожидается рост инфляции до 1,8% в апреле с 1,5% в марте. Цены производителей могли замедлить рост до 7,7% с 8,3% в марте. Днём в Европе выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. В США выйдут данные по потребительской инфляции. Ожидается замедление роста Core CPI до 6,0% с 6,5% в марте. Общий CPI мог замедлить рост до 8,1% с 8,5%. Меж тем реальные располагаемые доходы американцев могли сократиться за апрель на 0,6%. Далее Минэнерго США опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов. Выступит президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. В России ЦБ РФ опубликует протокол своего последнего заседания. «Русагро» опубликует отчётность по МСФО за I квартал.

· Великобритания в четверг публикует данные по строительству, оценку ВВП и статистику промышленности. Международное энергетическое агентство выпустит свой ежемесячный доклад по глобальному рынку энергоносителей. В США ожидаются традиционные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Также выйдет статистика цен производителей. Базовый PPI мог замедлить рост до 8,9% в апреле с 9,2% в марте, а общий PPI до 10,7% с 11,2%. Выступит президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли.

· Утром в пятницу существенной статистики не будет. Впрочем, Китай сообщит о динамике прямых иностранных инвестиций, а Гонконг опубликует оценку ВВП за I квартал. Промышленное производство могло упасть в марте на 1,0% в годовом выражении, а за месяц на 2%. В США выйдет статистика цен экспорта и импорта. Далее к вечеру опубликуют индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Выступят представители ФРС президенты ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и президент ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер. Закроет неделю отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России появится статистика инфляции за апрель. Предполагается публикация данных по продажам «Алроса», но компания некоторое время назад сообщала, что приостановит выход таких данных.

Представители ФРС пытаются смягчить риторику

· Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Dow Jones зафиксировал падение четвёртую сессию подряд. NASDAQ и S&P 500 смогли немного отыграть потери предыдущих дней. Примечательно, что S&P 500 смог вернуться выше 4000 пунктов.

· Инвесторы продолжают выражать беспокойство по поводу возможного жёсткого «приземления» экономики на фоне борьбы ФРС с инфляцией. В начале торгов индексы активно повышались, отыгрывая техническую перепроданность. Однако след за этим вновь активизировались продажи, которые смогли остановить лишь заявления представителей регулятора. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс полагает, что повышение на 50 базисных пункта является основным сценарием, но у него нет уверенности в необходимости доводить ставку до нейтрального значения. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин считает, что потребуется длительное время для взятия инфляции под контроль, но ФРС не требуется создавать условия для глубокой рецессии, дабы добиться этого. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер предлагает не рассматривать текущую ситуацию в качестве повторения шокового сценария на рубеже 70-х и 80-х годов. То есть можно говорить, что в заявлениях представителей ФРС появились «голубиные» формулировки, но пока рынок далёк от понимания чёткого плана действий регулятора.

· Компании также довольно часто удивляют негативной отчётностью. Так, Peloton Interactive (-8,7%) сообщила результаты хуже ожиданий, но также о росте складских запасов и дальнейшем истощении наличных денег. Кроме того, менеджмент опасается, что повышение цен приведёт лишь к дальнейшему оттоку клиентов.

· Акции онлайн-продавца бывших в употреблении велосипедов Vroom подскочили на 32,4%. Компания отчиталась о менее значимом убытке, росте выручке выше ожиданий и повышенной активности потребителей.

· Бумаги BioHaven Pharmaceutical подскочили на 68% на новостях о том, что её покупает Pfizer. Онлайн платформа кредитования Upstart (-56,4%) отчиталась лучше ожиданий, но менеджмент опасается снижения доходов от кредитов на фоне роста ставок.

· 4 отраслевых индекса S&P 500 выросли и 7 снизились. Наиболее значимые потери были в недвижимости (-2,29%) и коммунальных услугах (-1,24%), а самый значимый рост в информационных технологиях (+1,58%).

По итогам торгов:

· DJIA - 32160,74 п. (-0,26%),

· S&P 500 - 4001,05 п. (+0,25%),

· NASDAQ - 11737,67 п. (+0,98%).

Инвесторы в Азии рассчитывают на смягчение карантинных мер в Китае

· Азиатские индексы преимущественно повышались. Китайские акции реагировали на улучшение эпидемиологической ситуации в Шанхае, а японские инвесторы пытались отыграть технический отскок.

· Власти Шанхая сообщают, что почти половина города уже свободна от вируса, но меры карантина ещё необходимо сохранять. Число заразившихся в Пекине снизилось до минимального значения за две недели. Из внешних факторов отметим заявление президента США Джо Байдена о возможности ликвидации тарифов периода президентства Дональда Трампа. Мера эта должна будет помочь США в сдерживании инфляции. Сектор производителей полупроводников повышался на 5%, как и новой энергетики. Даже сектор туризма показал рост более 3%. В Гонконге также активно покупали акции технологичных компаний. Ситуация с инфляцией в КНР пока терпимая, но потребительские цены ускоряют рост. В апреле инфляция ускорилась до 2,1% с 1,5% в марте при ожиданиях роста до 1,8%. Цены производителей КНР замедлили рост до 8,0% с 8,3%, но на рынке ожидали замедление до 7,7%.

· Японский рынок пытался расти за счёт бумаг с относительно понятными перспективами. В частности, бумаги Sony повышались на 2,5%. Компания заявляет о росте операционной прибыли за последний квартал вдвое по сравнению с аналогичным периодом год назад. Акции Nintendo дорожали почти на 2% после новостей о дроблении акций на 10 с 1 октября текущего года. В целом, активность была вдвое ниже обычного.

По состоянию на 8:40 мск:

· NIKKEI 225 - 26238,24 п. (+0,27%),

· Hang Seng - 20034,66 п. (+2,04%),

· Shanghai Composite - 3088,33 п. (+1,73%).

Улучшение ситуации с коронавирусом в Шанхае благотворно сказывается на нефтяных котировках

· Нефть накануне подверглась распродажам. Основным поводом стало то, что в Европе не смогли проголосовать за 6-ой пакет санкций против РФ, предусматривающий отказ от российской нефти. Венгрия не готова обсуждать данную тему на предложенных условиях. Соответственно, может начаться торг на счёт более мягких условий сокращения закупок российской нефти.

· Кроме того, согласно данным API, на неделе до 6 мая коммерческие запасы нефти в США выросли на 1,68 млн бар. при ожиданиях сокращения на 0,5 млн бар.

· Однако новый день принёс обнадёживающие новости из Шанхая, где половина мегаполиса освободилась от коронавируса. Соответственно, есть перспектива улучшения спроса в ближайшей перспективе. В США Минэнерго снизило прогноз роста добычи до 11,9 млн бар. в сутки на текущий год с прежних 12,0 млн бар. суточной добычи.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $104,72 (+2,21%),

· WTI - $101,96 (+2,21%),

· Алюминий - $2785,5 (+1,16%),

· Золото - $1836,6 (-0,24%),

· Медь - $9275,98 (+1,28%),

· Палладий - $2052,5 (+0,43%).