«Открытие»: Бюджет РФ в сильном профиците

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Бюджет РФ в сильном профиците

Отечественные индексы закрыли день разнонаправленно. Очередное резкое укрепление рубля содействовало снижению рублёвого индекса МосБиржи, но одновременно позитивно сказалось на индексе РТС. Под давлением были акции, ассоциированные с информационными технологиями, но также подешевели бумаги золотодобывающих компаний. Активность заметно повысилась.

По итогам торгов индекс МосБиржи - 2297,89 п. (-3,74%), а индекс РТС - 1140,05 п. (+1,43%). Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,770 млрд рублей по сравнению с 18,8 млрд рублей днём ранее.

Все 10 отраслевых индекса показали негативную динамику. Худшим стал сектор информационных технологий (-5,29% (с начала месяца -10,66%, а с начала года -64,16%). Отметим, что подобное снижение находится в рамках мировой тенденции. По сути, на всех внешних рынках бумаги компаний информационных технологий находятся под давлением из-за роста стоимости кредитования, что неблагоприятно для перспектив быстрого роста.

Сектор строительных компаний снизился на 1,01%, что стало лучшим результатом дня. Отметим факт наличия ряда льготных ипотечных программ, включая ипотеку для специалистов информационных технологий. То есть у застройщиков сохраняются достаточно весомые факторы внутренней поддержки, хотя текущие ценовые уровни недвижимости сложно назвать благоприятными для активного спроса.

Сектор нефти и газа упал на 3,94%. Акции «ЛУКОЙЛ» подешевели на 5,16%. Компания подала ходатайство в ФАС о покупке активов Shell в России. Акции «Газпрома» потеряли 4,72%. Представитель компании Сергей Куприянов заявил, что санкции, которые Россия 11 мая ввела против EuRoPol GAZ — владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа», означают запрет для «Газпрома» использовать мощности этого трубопровода. Таким образом, в газовых спорах РФ и Европы становится всё больше политики. С другой стороны, в финансовых СМИ появилась информация, что уже 20 европейских импортёров российского газа начали процедуру открытия счетов в «Газпром Банке» для оплаты российских поставок рублями.

Последняя новость могла стать ещё одним фактором неумолимого наступления рубля на конкурентов. Курс евро упал до минимальных значений с 2017 года, а доллара с начала 2020 года. Мы продолжаем утверждать, что главным фактором остаётся торговый баланс. Россия значительно больше зарабатывает валюты, чем тратит её. За 4 месяца текущего года Минфин получил почти половину от запланированного нефтяного дохода около 9,5 трлн рублей. Благодаря этому положительное сальдо бюджета РФ за январь-апрель достигло 2,7 трлн рублей.

В ЦБ, по сути, подтвердили этот вывод. В докладе регулятора по денежно-кредитной политике говорится, что в условиях экономики с ограничениями на движение капитала (наш текущий случай) основным фактором, определяющим динамику курса, стал торговый баланс. В сложившихся условиях курс рубля определяется балансом спроса импортеров на валюту и предложением валюты со стороны экспортеров. Регулятор прогнозирует что российский экспорт товаров и услуг в реальном выражении может сократиться в текущем году на 17–21% и продолжит сокращаться в 2023 году, но в 2024 году снижение прекратится, и экспорт стабилизируется, предполагает базовый прогноз Банка России. Тот же сценарий предполагает, что импорт в реальном выражении сократится в текущем году на 32,5–36,5%. Восстановление импорта предполагается возможным уже в 2023 году за счет формирования альтернативных цепочек поставок. То есть положительное сальдо торгового баланса вполне предполагает и более крепкий рубль. В ЦБ также отмечают, что определяющим по мерам финансового контроля являются риски финансовой стабильности, а не курс рубля. Возвращение к реализации бюджетного правила состоится только в 2025 году, но покупки валюты не будут осуществляться, а накопления будут происходить в российских рублях.

Внешний рынок жил в страхах наступления рецессии, или стагфляции. Доходность по казначейским обязательствам продолжила снижаться. На этом фоне укреплялся доллар и иена,, которые, впрочем, были слабее рубля. Доходность по 10-летним обязательствам США упала на 8 базисных пункта до 2,83%. Курс евро упал ниже $1,04, австралийский доллар слабел на 1,5%, а доллар Новой Зеландии на 1,2%. Индекс доллара поднимался до 104,955 пунктов.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 104,793 (+0,88%),

EUR-USD - $1,0381 (-1,26%),

GBP-USD - $1,2198 (-0,42%),

USD-JPY - 128,33 (-1,26%),

USD-RUB – 63,30 (-5,80%),

EUR-RUB – 65,26 (-7,44%).

Председатель ФРС ждёт болезненные времена, а Конгресс может ввести регулирование цен на топливо

Торги на американском рынке вновь оказались достаточно волатильными. Индексы Dow Jones и S&P 500 смогли отойти от минимумов дня, но не смогли ликвидировать отрицательный результат сессии. Более того, S&P 500 всего в 1,9- процентном падении от «медвежьего» рынка. Закрытие дня ниже линии 3,837,249 будет означать падение более 20% от пика 3 января.

Председатель ФРС Джером Пауэлл официально утверждён на второй срок, но это не главное. В интервью MarketPlace Radio он признал, что в ФРС уже не считают мягкое «приземление» основным сценарием. По его словам, возвращение инфляции к 2% будет болезненным процессом, но ещё хуже может быть в случае закрепления текущей инфляции на высоких уровнях. «Если дела пойдут хуже, чем мы ожидаем, то мы готовы сделать гораздо больше». В какой-то мере подобное заявление можно рассматривать в качестве возвращения идеи повышения ставки на 75 базисных пункта в рамках ближайших заседаний.

В качестве дополнительной меры поддержки борьбы ФРС с инфляцией лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси презентовала новый законопроект. Инициатива предполагает законодательное ограничение роста цен на топливо и, по сути, регулирование топливного рынка и прибыли переработчиков. Пока сложно понять последствия подобного законопроекта, но Пелоси настаивает на его скорейшем одобрении во имя демократии, во имя свободы и всех американцев, которые стоят за демократами.

Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло за неделю на 1 тыс. до 203 тыс. Однако главной статистикой дня являются данные по ценам производителей. Базовый PPI замедлил рост до 8,8% в апреле с 9,2% в марте при ожиданиях снижения до 8,9%. Однако общий PPI замедлился лишь до 11,0% с 11,5% при ожиданиях снижения до 10,7%.

Акции Ford потеряли 3%, а General Motors упали на 4,6%. В Wells Fargo полагают, что пик прибыли автопроизводителей на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания будет пройден в 2022 году. В дальнейшем компании ждёт рост расходов на переход к производству электромобилей. Возможно, что именно данное утверждение стало причиной роста бумаг Rivian на 17,96%. Чистые производители электромобилей пользовались повышенным спросом.

5 отраслевых индексов снизились и 6 выросли. Наиболее слабыми оказались коммунальные услуги (-1,16%) и информационные технологии (-1,14%). Наиболее сильный рост был в здравоохранении (+0,92%) и цикличных товарах (+0,8%).

По итогам торгов:

DJIA - 31730,3 п. (-0,33%),

NASDAQ - 11370,96 п. (+0,06%),

S&P 500 - 3930,08 п. (-0,13%).

Отскок американских индексов вдохновляет азиатских инвесторов

Азиатские индексы преимущественно повышались, реагируя на сильно позитивную динамику фьючерсов на индексы США. Фьючерс на NASDAQ демонстрировал рост более 2%.

Власти Шанхая выразили надежду, что уже в мае удастся достигнуть нулевого присутствия COVID-19 в зонах наличия карантина. Также в мае начнётся постепенное ослабление ограничений автомобильного трафика. Xinhua цитирует главу статистического ведомства КНР, который полагает, что влияние COVID-19 на экономику Китая существенное, но краткосрочное. И, естественно, власти в очередной раз обещали поддержку тогда, когда она понадобится. Рост более 3% наблюдался в секторах недвижимости, угольного производства и автомобилестроения. Рост более 3% также демонстрировал сектор технологий в Гонконге.

Иена слабела на 0,35% против доллара США, что позволило частично снять негативный эффект укрепления в предыдущие дни. В остальном, японские инвесторы ориентировались на динамику американских фьючерсов. Бумаги инвестора в технологичные компании SoftBank Group повышались почти на 10%. Акции производителя оборудования для полупроводниковой промышленности Tokyo Electron повышались более чем на 4% после сильного прогноза компании на текущий год. Меж тем бумаги Nissan Motor теряли более 2% на предупреждении менеджмента об отсутствии роста прибыли в текущем году.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 26391,18 п. (+2,50%),

Hang Seng - 19741,45 п. (+1,86%),

Shanghai Composite - 3071,11 п. (+0,53%).

Планируемое смягчение карантина в Шанхае позитивно для нефти

Нефть дорожала на азиатских торгах. Позитивом стали сообщения из Шанхая, где власти намерены постепенно снимать ограничения на мобильность граждан в текущем месяце. Кроме того, вновь растёт обеспокоенность, что в ближайшие дни в Евросоюзе выработают меры по частичному эмбарго российских поставок нефти в Евросоюз с исключениями для ряда членов, дабы избежать блокировки со стороны Венгрии. В свою очередь МЭА предполагает, что в I полугодии РФ сократит добычу нефти на 3 млн бар.

По состоянию на 8:50 мск: