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«Фридом Финанс»: Фондовый рынок в пятницу вышел в плюс

Аналитики «Фридом Финанс»:

13 мая российский фондовый рынок завершает непростую торговую неделю в зеленой зоне: рублевый индекс Мосбиржи после затяжного падения прибавил 1,01%, а валютный РТС поднялся на 0,15%.

Американские бенчмарки в пятницу торгуются на положительной территории, что, по всей видимости, связано с заявлениями Джерома Пауэлла. Вновь назначенный глава ФРС отметил, что регулятор будет бескомпромиссно бороться с инфляцией, пока не снизит ее до таргета 2% в год, даже если это окажет краткосрочное давление на реальный сектор экономики. Рост американского рынка положительно повлиял на котировки российских активов.

Среди лидеров роста оказались депозитарные расписки ранее сильно подешевевшего холдинга TCS Group (+4,3%). Также выросли в цене бумаги Русагро (+3,7%) и производителя минеральных удобрений Акрона (+3,4%). Лидерами снижения оказались акции Полюса (-2,8%), обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,4%) и депозитарные расписки портала ЦИАН (-2,3%).

Цена Brent к вечеру пятницы поднялась на 3,3%, до $110,98 за баррель, что, вероятно, обусловлено новостями об ослаблении антиковидных ограничений в китайском Шанхае.

Российский рубль корректировался вниз после бурного роста в течение недели. Пары USD/RUB и EUR/RUB к вечеру в моменте торговались на уровне 64,16 и 66,43.

В понедельник ожидаем движения индекса Мосбиржи в коридоре 2300–2400 пунктов. Ориентиры для пар USD/RUB и EUR/RUB: диапазоны 63–67 и 66–69 соответственно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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