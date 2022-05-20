«Фридом Финанс»: Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи 2300–2500 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

К 13:00 мск 19 мая индекс Мосбиржи опустился на 0,67%, до 2429 пунктов. РТС поднялся на 1,588%, до 1231,71 пункта, индекс голубых фишек упал на 0,69%. Снижение основного рублевого бенчмарка отмечается на фоне негативной динамики на внешних площадках: S&P 500 завершил торговую сессию 18 мая снижением на 4,04%, Nasdaq потерял 5,06%. При этом валютный РТС растет на фоне укрепления российского рубля.

В лидеры роста на отечественном фондовом рынке вышли префы Сургутнефтегаза (+5,14%), а также бумаги Qiwi (+2,76%) и Детского мира (+1,34%). В аутсайдерах оказались акции TCS Group (-4,35%), ГК ПИК (-3,37%) и Petropavlovsk (-3,22%).

Акции Сургута растут после рекомендации совета директоров выплатить дивиденды в размере 4,73 руб. на привилегированную бумагу и 0,8 руб. — на обыкновенную, что соответствует доходности 13,51% и 3,47%. Решение было принято вечером 18 мая, поэтому основной рост в котировках компании был зафиксирован на открытии торгов, когда он достигал 20%. Закрытие реестра назначено на 20 июля. Котировки Qiwi повышаются на новости о том, что 17 мая акционеры одобрили программу buy back.

Акций TCS Group корректируются после публикации слабой отчетности и отказа от выплаты дивидендов. Точные финансовые показатели компания не раскрывала, но заявила о снижении чистой прибыли в годовом и поквартальном выражении, несмотря на значительный рост клиентской базы и расширение кредитного портфеля.

Бумаги Petropavlovsk падают всю последнюю неделю после невыплаты купонов по долларовым еврооблигациям сроком погашения до 14 мая. Трудности связаны с получением средств от российских дочерних компаний.

Котировки Brent в моменте снижаются на 1,57%, до $107,40 за баррель, на фоне значительного увеличения загрузки НПЗ в США по сравнению с ожиданиями. Это означает, что и запасы на следующей неделе тоже должны будут существенно возрасти. Кроме того, снятие ограничений для американских нефтяных компаний на работу в Венесуэле и предложение Белого дома вместо эмбарго на российские нефтепродукты ввести на них дополнительные пошлины оказывает дополнительное давление на котировки черного золота. Все указанные факторы в совокупности могут привести к снижению нефтяных цен до $102 за бочку смеси Brent уже к концу текущей недели.

Пара USD/RUB в моменте падает на 1,57%, до 62,44. EUR/RUB укрепляется на 0,76%, до 65,64. Сегодня в первые пять минут торгов на Московской бирже евро демонстрировал ослабление ниже 62 руб. впервые с 2017 года. По всей видимости, это связано с действиями Газпромбанка, который конвертировал средства, полученные в качестве оплаты поставленного сырья. Впрочем, указанная просадка была моментально выкуплена спекулянтами.

Не исключено, что в текущем году мы увидим курс евро ниже, чем у американского доллара, на фоне продаж российского газа в страны ЕС за рубли и смягчения или полной отмены правила о продаже валютной выручки экспортерами. До конца торговой сессии котировки пар USD/RUB и EUR/RUB, по нашему мнению, будут двигаться в диапазонах 60,00–64,75 и 63,00–68,00.

Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие дня: зона 2300–2500 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1200–1290 пунктов.