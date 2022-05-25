«Фридом Финанс»: «Быки» пытаются перехватить инициативу

Аналитики «Фридом Финанс»:

Сессию 23 мая основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,86%, до 3974 пунктов, Dow Jones прибавил 1,98%, а Nasdaq увеличился на 1,59%. Все 11 входящих в S&P 500 секторов закрылись в плюсе. Лучшую динамику продемонстрировали финансовый (+3,23%), энергетический (+2,68%) и ИТ-сектор (+2,37%).

Bloomberg и WSJ сообщили, что Broadcom Inc. (AVGO: -3,1%) ведет предварительные переговоры о приобретении VMware (VMW: +24,8%) в рамках сделки, которая предположительно будет финансироваться как денежными средствами, так и акциями. Отмечается, что обсуждение продолжается, и пока нет гарантии, что оно завершится заключением соглашения. AirBNB (ABNB: +0,65%) уходит с рынка материкового Китая. Согласно данным CNBC, основные потенциальные покупатели Kohl's (KSS: -2,5%) приостановили переговоры, поскольку у них возникли сложности с получением финансирования для сделки.

23 мая американские фондовые индексы предприняли очередную попытку отскока, что, по всей видимости, обусловлено перепроданностью многих бумаг. Прошлая пятидневка стала негативной для индекса Dow Jones восьмой раз подряд, чего не случалось с 1929 года. Индикатор BofA Bull & Bear резко упал с 2,0 до 1,5, что сигнализирует об экстремальном уровне «медвежьих» настроений и возможном отскоке. Вчера представители JPMorgan заявили, что экономика США остается фундаментально сильной, несмотря на недавно выпущенные неоднозначные макроданные. Однако риск ухуд шения ситуации в экономике сохраняется.

Торги 24 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 2,34%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 1,87%, японский Nikkei 225 снизился на 0,94%. EuroStoxx 50 с открытия сессии теряет 1,28%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $112,6 за баррель. Золото торгуется по $1858,7 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3890–3980 пунктов.

Сегодня будут опубликованы индексы менеджеров по снабжению в производстве (прогноз: 58, предыдущее значение: 59,2) и секторе услуг (прогноз: 56, предыдущее значение: 55,6) от Markit.

Также выйдут скорректированные аннуализированные результаты продаж новых домов в апреле (прогноз: 750 тыс., предыдущее значение: 763 тыс.).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт, до 34.

S&P 500 движется в нисходящем тренде, берущем начало в первых числах апреля. Индикатор RSI стремится к нижней границе канала, MACD демонстрирует намек на «бычью» дивергенцию. Возможность краткосрочного разворота вверх подтверждается фигурой «молот», образованной пятничной свечой, и 23 мая мы уже наблюдали подобные попытки. Бенчмарк может попробовать вернуться в диапазон 4060–4100 пунктов, который станет сильной зоной сопротивления.