«Открытие»: Вероятные проблемы с конвертацией расписок вновь провалили сектор информационных технологий

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед началом торгов в России негативный. Нефть в минусе, азиатские рынки преимущественно снижаются. Инвесторы ждут статистику по американской потребительской инфляции. Впрочем, для России более актуально то, что благодаря российским дисконтам в Китае инфляция демонстрирует признаки замедления. Тем не менее, отечественный рынок будет склонен к снижению перед длинными выходными. Рубль также может немного ослабнуть после того, как были сняты почти все меры валютного контроля.

Вероятные проблемы с конвертацией расписок вновь провалили сектор информационных технологий

Российский рынок снизился по итогам торгов в четверг. В первой половине дня можно было говорить о негативном влиянии продолжающегося укрепляться рубля. Однако затем рубль начал слабеть, но рынок так и не вышел в плюс. Бумаги «Петропавловск» оставались аутсайдером из-за проблем с погашением кредитных обязательств. Акции «Интер РАО» торговались без дивидендов. Активность снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 24,767 млрд рублей по сравнению с 33,948 млрд рублей днём ранее.

По итогам торгов 9 июня индекс МосБиржи - 2293,99 п. (-1,07%), а индекс РТС - 1212,58 п. (-1,52%).

Лидеры роста на 18:50 мск:

Транснф ап 130 300 5,21% ПИК ао 559 3,94% ДетскийМир 67,66 1,99% Татнфт 3ао 409,6 0,99% ФСК ЕЭС ао 0,08 0,5%

Лидеры снижения на 18:50 мск:

iHHRU-адр 945 -9,48% Petropavl 3,46 -8,1% ИнтерРАОао 3 -7,49% TCS-гдр 1 774 -5,94% FIVE-гдр 853 -4,37%

2 отраслевых индекса выросли и 8 показали отрицательную динамику. Сектор строительных компаний поднялся на 4,42% на ожиданиях снижения ставок по ипотеке. Наихудший результат был в секторе информационных технологий.

Поводом для распродаж расписок отечественных компаний служат санкции против НРД, которые могут затруднить конвертацию расписок в акции. Большинство таких бумаг оказалось в секторе информационных технологий.

Акции АФК «Система» подешевели на 2,09%. Выручка компании по МСФО за I квартал выросла на 26,2% до 216,4 млрд рублей. На результаты положительно повлиял рост бизнеса МТС, Segezha Group и агрохолдинга «СТЕПЬ». Скорректированный показатель OIBDA вырос на 22% до 69,4 млрд рублей. Однако АФК «Система» и дочерние предприятия за I квартал оказались в убытке на 19,5 млрд рублей против прибыли в 5,8 млрд рублей годом ранее. «Позитивную динамику на уровне выручки в I квартале 2022 года продемонстрировали все ключевые активы АФК, - комментирует главный аналитик по российскому рынку «Открытие Инвестиции» Алексей Павлов. - В то же время на уровне OIBDA ростом в годовом сопоставлении не смогли похвастаться только "Медси" и "Биннофарм Групп". Резкое увеличение чистого убытка связано в том числе с негативной переоценкой рыночной стоимости акций Ozon. Долг на уровне корпоративного центра остается значительным, однако на фоне снижающихся ставок проблем с его обслуживанием у корпорации быть не должно».

Рубль смог укрепиться на фоне сильного торгового баланса. В период с января по май торговый оборот РФ и КНР увеличился на 28,9% до $65,81 млрд. Китайские поставки увеличились на 7,2%, а российский экспорт товаров и услуг показали прирост в размере 46,5% до $41,25 млрд. То есть импорт из Китая остаётся сравнимым с прошлогодними показателями, но происходит существенный прирост экспортной выручки. Также отметим, что очередные послабления валютного контроля, объявленные в конце прошлой недели и на текущий день, пока не привели к снижению объёма торгов на валютной секции. Вероятно, что экспортёры добровольно продают валютную выручку сверх норматива, опасаясь заморозки средств на зарубежных счетах.

Президент РФ Владимир Путин отменил действие указа об обязательной продаже выручки экспортёров. «Резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты <...> в размере, определенном Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — говорится в официальном документе, опубликованном на сайте правовой информации. Сроки уплаты устанавливает Банк России.

Также отметим весьма сильные макроэкономические данные. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае 2022 года продолжил рост и составил $110,3 млрд, увеличившись почти в 3,5 раза в базисе год к году. Баланс товаров и услуг составил 124,3 млрд в 2,8 раза больше, чем в том же периоде год назад. То есть при условиях геополитического спокойствия подобные финансовые потоки неизбежно привели бы к наращиванию валютных резервов, или укреплению рубля. Сегодня покупок в резервы и ФНБ нет, а по этой причине на рынке существует избыточное валютное предложение.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ и на рынке почти на 100% уверены в снижении ставки на 100 базисных пункта. Этому также способствует то, что на неделе до 3 июня была зафиксирована дефляция на уровне 0,1%.

Доходность по высоколиквидным облигациям повышалась. ЕЦБ объявил о завершении программы выкупа активов, но использовании доходов от неё для реинвестирования. Ставка также повысится на 25 базисных пункта на июльском заседании. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард также не исключает повышения ставки на 50 базисных пункта на ближайших заседаниях. Доходность по 10-летним бондам Германии выросла на 7,7 базисных пункта до 1,432%. Однако более пугает обстоятельство активного роста доходностей облигаций периферийной Европы. Так, по 10-летним обязательствам Италии она увеличилась на 23,9 базисных пункта до 3,606%, а по аналогичным испанским на 14 базисных пункта до 2,621%. Впрочем, пользы это евро не принесло.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY – 103,30 (+0,74%),

EUR-USD - $1,062 (-0,92%),

GBP-USD - $1.249 (-0,37%),

USD-JPY - 134.33 (+0,1%).

USD-RUB – 59,35 (-0,08%),

EUR-RUB – 63,30 (-0,45%).

JPMorgan напугал рынок ухудшением инфляционных ожиданий

Индексы США завершили день в глубоком минусе. Инвесторы обеспокоены тем, что центральные банки взяли курс на достаточно активное ужесточение денежной политики, но природа текущей инфляции носит далеко не только монетарный характер. В апреле потребительская инфляция в США немного замедлилась относительно марта, но в мае рост мог ускориться. В JPMorgan полагают, что апрельское замедление было паузой перед новым витком роста цен.

Число первичных обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 229 тыс. с 203 тыс. неделей ранее. То есть рынок труда может сигнализировать о намечающемся развороте. Инфляция постепенно оказывает своё негативное влияние на доходы домохозяйств. Общая стоимость активов во владении домохозяйств сократилась в I квартале на $5,4 млрд до $149,20 трлн. Это первый негативный квартал после семи кварталов роста. Впрочем, это в большей степени отражает тот факт, что рынок акций завершил первые три месяца года снижением.

Бумаги Credit Suisse упали в Нью-Йорке на 5,09% после того, как State Street Corp. (-1,3%) подтвердила, что не имеет никакого интереса к покупке швейцарской финансовой организации.

Акции NXP Semiconductors (+4,04%) пользовались спросом на информации, что бизнес может быть куплен южнокорейской Samsung Electronics.

Все 11 секторов S&P 500 завершили день в минусе. Падение более 2% показали секторы коммуникаций (-2,75%), энергетика (-2,3%), финансы (-2,61%), здравоохранение (-2,29%), информационные технологии (-2,72%), материалы (-2,39%), недвижимость (-2,29%), коммунальные услуги (-2,44%).

По итогам торгов:

DJIA - 32272,79 п. (-1,94%),

NASDAQ - 11754,226 п. (-2,75%),

S&P 500 - 4017,82 п. (-2,38%).

Инфляция в КНР оставляет Народному Банку пространство для маневра

Динамика азиатских рынков была негативной. Впрочем, слабая инфляция в Китае позволяет местным инвесторам рассчитывать на стимулы, а не на ужесточение денежной политики.

Потребительские цены в Китае снизились за май на 0,2%, а в годовом выражении инфляция осталась на уровне 2,1%, как и в апреле. Цены производителей КНР замедлили рост до 6,4% с 8,0% в апреле. Отметим, что в отличие от других региональных рынков китайские акции преимущественно дорожали, так как слабая инфляция позволяет Народному Банку возможность для стимулов, в отличие от регуляторов США и еврозоны.

В Ю. Корее рынок может завершить неделю с худшим за пять месяцем результатом. Южнокорейская вона также завершает неделю с худшим за десять месяцев результатом. Бумаги Samsung Electronics теряли около 1,8%, а SK Hynix более 2,3%. Инвесторы, как всегда, обеспокоены высокой инфляцией и перспективой экономики в свете ужесточения денежной политики центральных банков.

По состоянию на 8:30 мск:

NIKKEI 225 - 27868,15 п. (-1,34%),

Hang Seng - 21859,45 п. (-0,04%),

Shanghai Composite - 3265,09 п. (+0,81%).

Нефть может завершить очередную неделю в плюсе

Нефть незначительно дешевела, но может завершить четвертую подряд неделю приростом на фоне глобального дефицита предложения. Однако новости из Китая вновь заставляют сомневаться в устойчивости спроса. В Шанхае вернули меры социальной дистанции и изоляции в ряде районов, а в Пекине вновь проводят массовое тестирование граждан на COVID-19.

Впрочем, даже частичное смягчение мер сдерживания коронавируса в мае привело к росту китайского импорта нефти на 11,8% по сравнению с апрелем до 10,79 млн бар. В сутки. С другой стороны, импорт в январе-мае упал на 1,7% до 10,49 млн бар.

По состоянию на 8:50 мск: