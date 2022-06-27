«Фридом Финанс»: Рынок снижался на фоне опасений рецессии

Аналитики «Фридом Финанс»:

В пятницу, 24 июня, индекс Мосбиржи скорректировался на 0,8%, а РТС — на 0,65%.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш предупредил о риске рецессии в ряде стран мира в течение 2022-2023 годов из-за слишком высоких цен на сырье. Хотя он не назвал конкретные страны, которым в наибольшей степени угрожает рецессия, фондовые рынки ряда развивающихся стран отправились вниз.

В лидеры роста на публикации сильных операционных и финансовых результатов за январь-май 2022 года вышли акции девелопера Самолет (+6,9%). ЛСР (+6,1%) продолжает отыгрывать позитивом снижение ставок по льготной ипотеки. Также значительно лучше рынка торговались акции Детского мира (+6%). В список аутсайдеров попали депозитарные расписки Headhunter.ru (-5,6%). Также глубже основных индексов скорректировались бумаги ММК. Давление на котировки металлурга оказали пессимистичные прогнозы менеджмента на ближайшие годы, касавшиеся в том числе перспектив невыполнения инвестпрограммы на 2022 год (-2,93%). К акциям Магнитки присоединились и бумаги Polymetal (-2,4%).

Курсы доллара и евро к рублю в пятницу практически не менялись. Пара USD/RUB укрепилась на символические 0,02%, до 53,49, а EUR/RUB показала сопоставимое снижение, опустившись на 0,03 руб., до 56,17. Наш ориентир по этим инструментам на торги 27 июня: 52,5–56 и 56–59 соответственно

Brent за этот день подорожала на 3,12%, до $113,48 за баррель, в связи с высоким спросом на нефть в мире. Золото опустилось в цене на 0,16%, до $1826,8 за тройскую унцию, отыгрывая выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате, которое вызывало укрепление доллара к мировым резервным валютам.

Прогнозируем движения индекса Мосбиржи в пределах 2300–2400 пунктов на торгах 27 июня.